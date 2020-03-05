2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satışı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satışı başlıyor - Son Dakika Spor

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satışı başlıyor

6 saat önce

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satış süreci bugün UEFA.com üzerinden TSİ 16.00'da başlayacak.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satışı başlıyor, System.String[]

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satış süreci bugün UEFA.com üzerinden TSİ 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü oynanacak finalin biletleri için başvurular 12 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 16.00'ya dek sürecek.

UEFA tarafından yapılacak bilet satışı, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Bilet almaya hak kazanan futbolseverler başvurular bittikten sonra yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Taraftarlar giriş bilgileriyle başvurularının durumunu takip edebilecek.

Futbolseverler kişi başına en fazla iki bilet için başvurabilecek. Bilet alacak başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerini sunması gerekiyor. Taraftarlar yaptıkları başvuruların sonuçları ile ilgili Mart ayı sonuna kadar e-posta ile bilgilendirilecek. Biletler en geç Mayıs ayı ortasına kadar kurye ile teslim edilecek.

UEFA tarafından geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı tutulan bilet ücretleri kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

Kategori 4: 70 euro

Kategori 3: 180 euro

Kategori 2: 450 euro

Kategori 1: 600 euro

Engelli seyirci biletleri: 70 euro (Bir refakatçi bileti ücretsizdir).

Ayrıca UEFA.com'da final biletleri ile ilgili futbolseverler için sıkça sorulan sorular bölümü de bulunuyor


UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'dan Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş
Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:06:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satışı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]