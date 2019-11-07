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2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline doğru

6 saat önce

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline doğru, System.String[]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, UEFA ve TFF yetkilileri katıldı.

UEFA yetkilileri tarafından bir sunumun da yapıldığı toplantıda, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak finalde alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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