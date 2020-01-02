"2020 yatırım yılı olacak" - Son Dakika
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"2020 yatırım yılı olacak"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bürokratları ile bir toplantı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bürokratları ile bir toplantı yaptı. Uzun ve kapsamlı gerçekleşen toplantıda 2019 yılı değerlendirildi ve 2020 yılında yapılacak yatırımlar planlandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları, genel müdürler ve daire başkanları katıldı. Tarihi Kayseri Lisesi binasında yapılan toplantıda tüm birimlerin 2019 yılında yaptıkları çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin genel müdürleri ile daire başkanları yapmış oldukları çalışmalarla ilgili sunumlar yaparak bilgiler verdi.


Toplantıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının yatırımlar yılı olacağını belirterek, "İnsanlarımızın konforunu sağlamak ve şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Gerek deneyimimiz, gerek kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanma anlayışı ve gerekse insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile hizmetlerimizi sürdürme yaklaşımı ile çalışıyoruz. 2020 yılı yatırımlar yılı, kültür-turizm yılı ve Ankara'nın imkanlarını Kayseri'ye aktarma yılı olacak. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Kayseri, bu desteği hak ediyor" dedi.


"TARİHİ DEĞERLERİ AYAĞA KALDIRIYORUZ"


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2020 yılında kültür ve turizm alanında çok önemli gelişmelerin yaşanacağını belirtti. Sadece kent merkezinde değil tüm ilçelerdeki tarihi ve doğal değerleri ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Her ilçemizdeki tarihi değerlerimizi ayağa kaldırarak altyapıyı oluşturup açık hava müzesi niteliğindeki Kayseri'mizi insanlığın yararına paylaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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