2020 yatırımda atılım yılı olacak - Son Dakika
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2020 yatırımda atılım yılı olacak

6 saat önce

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin sermaye artışı sebebiyle olağanüstü toplandı.

2020 yatırımda atılım yılı olacak, System.String[]

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin sermaye artışı sebebiyle olağanüstü toplandı.


Çerkezköy TSO Meclisi, geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Genel Kurulu Toplantısında alınan sermaye artışı kararı üzerine olağanüstü toplandı. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda görüşülen 'Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. sermaye artışının görüşülmesi' gündem maddesi, oy birliği ile karara bağlandı. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2020'nin herkes için hayırlı olmasını dilerken yeni yılın iş dünyası için yatırımda atılım yılı olacağını belirtti. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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