2020 Yaz Olimpiyatları için korona virüs tehdidi - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, korona virüsünün olimpiyatlardan 2 ay önceye kadar kontrol altına alınmaması durumunda Tokyo Olimpiyatları hakkında kesin kararlar alabileceklerini söyledi.

UEFA'dan sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi de korona virüsü için spor organizasyonlarında bir takım tedbirler alacaklarını duyuruldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, Tokyo olimpiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pound, Tokyo Olimpiyatları'nın 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirterek, "2 ay öncesine kadar koronavirüs kontrol altına alınamazsa kesin bir karar vereceğiz. Öncelikle güvenliği düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva da korona virüsünü nedeniyle EURO 2020'de şehir değişikliği yapılabileceğini, tehdidin devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne de ara verebileceklerini açıklamıştı.

(İHA)