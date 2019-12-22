2020 Yaz Olimpiyatlarının ev sahibi Tokyo yeni olimpiyat stadına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2020 Yaz Olimpiyatlarının ev sahibi Tokyo yeni olimpiyat stadına kavuştu - Son Dakika Dünya

2020 Yaz Olimpiyatlarının ev sahibi Tokyo yeni olimpiyat stadına kavuştu

6 saat önce

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2020 Yaz Olimpiyatlarının ev sahibi Tokyo yeni olimpiyat stadına kavuştu, System.String[]

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Japonya'nın başkenti Tokyo'da Olimpiyat Stadyumu görkemli bir gösteriyle açıldı. Geleneksel müzik ve dans gösterileri eşliğinde açılan yaklaşık 50 bin kapasiteli stadyum, olimpiyat oyunlarında futbol, rubgi ve atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapacak.


1964 yılında inşa edilen ve ünlü Japon mimar Kengo Kuma tarafından olimpiyat oyunları için yeniden tasarlanan stadyum hem geleneksel Japon tasarımından izler taşıyor, hem de yedi ay sonra Tokyo'daki bunaltıcı sıcaklarda konfor sağlayacak birçok detaya sahip. Dış çeperde oluşturulan yeşil alan ve su oluklarının gölge ve yağmur sağlayarak stadyumda hava akımı yaratması amaçlanıyor.

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Japonya, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:20 
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