2020-YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, dün yapılan sınava başvuran adayların, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına bugün saat 15.30'dan itibaren 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Adaylar sorulara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.