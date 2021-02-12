2020 YDUS sınavının giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

2020 YDUS sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

12.02.2021 11:22
2020 YDUS sınavının giriş belgeleri erişime açıldı, System.String[]

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (YDUS) giriş belgelerini erişime açtı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (YDUS) giriş belgelerini erişime açtı.

20 Şubat'ta uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2020 YDUS sınavının giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika


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