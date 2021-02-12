2020 YDUS sınavının giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (YDUS) giriş belgelerini erişime açtı.

20 Şubat'ta uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)