2020-Ydus Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemizde Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Almaya Hak Kazananlardan İstenen Belgeler Yeni
03.06.2021 12:21
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince açıklanan 2020- YDUS Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemizde Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Almaya Hak Kazananlardan İstenen belgeler belirtilmiş olup;
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince açıklanan 2020- YDUS Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemizde Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Almaya Hak Kazananlardan İstenen belgeler belirtilmiş olup;
Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 2020-Ydus Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemizde Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Almaya Hak Kazananlardan İstenen Belgeler Yeni - Son Dakika
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