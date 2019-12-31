2020'ye 2020'şer fidan - Son Dakika
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2020'ye 2020'şer fidan

6 saat önce

2019 yılının son gününde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanı Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Fethiye ilçeleri ve Aydın Efeler ilçesinde fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

2020'ye 2020'şer fidan, System.String[]

2019 yılının son gününde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanı Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Fethiye ilçeleri ve Aydın Efeler ilçesinde fidan dağıtımı gerçekleştirdi.


Yeni yıl öncesi 'ağaç kesme fidan dik' kampanyası kapsamında gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliklerinde daha çok gelir getirici türde fidan dağıtımı yapıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde vatandaşlara Biberiye, Lavanta, Ceviz, Defne ve Badem fidanı dağıtıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fidan dağıtımında her nokta için 2020 fidan vatandaşlara dağıtıldı.


Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, her yeni yıl öncesi ağaç kesimini önlemek ve fidan dikimini özendirmek için 'Ağaç kesme, fidan dik' kampanyası düzenlediklerini belirtti. Yaprak, "Her yıl vatandaşlarımızı yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmelerini sağlamak için fidan dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl 2020 yılına girerken her dağıtım noktasında değişik türlerde ve aynı zamanda gelir getirici fidan dağıtımı yapıyoruz. Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Aydın Efeler ilçelerindeki dağıtım noktalarında 2020'yer adet fidan dağıttık" dedi. - MUĞLA

Marmaris, Fethiye, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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