2020'yi denizde karşıladılar -1 - Son Dakika
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2020'yi denizde karşıladılar -1

6 saat önce

2020'yi denizde karşıladılarANTALYA'da 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu', 2020 yılını denizde karşıladı.

2020'yi denizde karşıladılar

ANTALYA'da 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu', 2020 yılını denizde karşıladı.

Turizm kenti Antalya'da 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' bu yıl da geleneği bozmadı. 2020'yi denizde karşılayan yaklaşık 15 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sahilde 10'dan geriye sayıp saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 10 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceleri gösterdiği kentte havadan sıcak denizin keyfini sürdü.

Grup adına konuşan Nail Avcı, 2020 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilediğini söyledi. Her yılbaşında denize girdiklerini, denizin sağlık ve mutluluk getirdiğine inandıklarını belirten Avcı, 2021 yılına da denizde gireceklerini söyledi.

Grup daha sonra denizden çıkıp sahilde yaktıkları ateşin başında toplanıp ısındı.

ANTALYA'DA YILBAŞI COŞKUSU

Antalya'da yeni yıl kutlamalarının adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Meydana gelen binlerce kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda sahneye çıkan DJ Ersin'in çaldığı müziklerle doyasıya eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye sayan kişiler yeni yıl sevincini yaşadı.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise denizdeki tekneden atılan havai fişekler patlatıldı. Vatandaşlar cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi. Bu arada polis kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydana giren herkes tek tek aranırken, aynı anlarda polis helikopteri havadan denetim yaptı. Deniz polisi de denizde güvenlik önlemi aldı.

2020'yi denizde karşıladılar -1

Saatler, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:41 Kaynak: DHA
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