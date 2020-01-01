2020'yi denizde yüzerek karşıladılar - Son Dakika
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2020'yi denizde yüzerek karşıladılar

6 saat önce

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2020 yılını 9 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.

2020'yi denizde yüzerek karşıladılar, System.String[]

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2020 yılını 9 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.


Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren ve aralarında bir kadın üyenin de bulunduğu grup, geri sayımın ardından saat 00.00'da denize girdi. Havai fişekler eşliğinde kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakan grup üyeleri, dalgalara inat bir süre yüzdü.


2020'yi denizde karşılayanlardan Abdullah Kurt,2019'u denizde uğurladıklarını belirterek, " Bu yıl ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Temennimiz ülkemiz daha ferah noktaya gelsin. Hava soğuk değil, deniz de sıcaktı" dedi.


Erol Dağlı ise 2020'nin herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bir Erzurumlu olarak, yeni yılı Antalya'da denizde karşılamaktan mutluyum. Yeni yıl herkse sağlık huzur ve mutluluk getirsin. Deniz çok harika bu saatte bile sıcaklığı normal" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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