2020'yi tebessümle bitirelim

Filmin basın gösterimiyse önceki gün Cinemaximum Kanyon'da yapıldı. Gökalp, koronavirüs pandemisi ve İzmir depremi nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimizi söyledi: "Her sabah kalkıp can sıkıcı haberler alıyoruz. İzmir'de kaybettiğimiz tüm canlar için Allah'tan rahmet diliyorum. Ekip olarak tek beklentimiz, böyle bir dönemde insanların 1.5 saat tebessüm etmesini sağlamak."

EVLENMEDİM

Ege Kökenli ise "2020'nin bütün bu olumsuzluklarından sonra, seneyi kapatırken insanların yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek hepimiz çok mutlu olacağız" dedi. Kökenli ayrıca bir süredir beraber olduğu Lior Ahituv'la evlendiği haberlerine de açıklık getirdi: "Bir dergi için yaptığımız çekim nedeniyle küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Maalesef nikah masasına oturamadık pandemi yüzünden. Seneye evlenmeyi düşünüyoruz."

Serdar Gökalp ile Ege Kökenli