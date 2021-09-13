2020 yılı ahisi törende fenalaştı, ambulansta kalbi durdu - Son Dakika

EDİRNE'de düzenlenen Ahilik Haftası açılış töreninde 2020 yılı ahisi süpürge ustası Efgan Döşlüoğlu (66) fenalaştı. İlk müdahalesi tören alanında yapılan Döşlüoğlu'nun ambulansta kalbi durdu. Yeniden hayata döndürülen Döşlüoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Türkiye genelinde 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında Edirne'de kent merkezinde tören düzenlendi. Saraçlar Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yapılan kortej yürüyüşünün ardından anıtta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından törenin bitişine doğru 2020 yılı ahisi süpürge ustası Efgan Döşlüoğlu bir anda fenalaştı. Döşlüoğlu'na ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Döşlüoğlu'nu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.Ambulansta bilinci kapanan ve kalbi duran Döşlüoğlu, sağlık ekiplerince yeniden hayata döndürüldü. Döşlüoğlu'nun tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

- Edirne