2020 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirecek.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile AK Parti hükümetlerinin 18, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 2'nci bütçe kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu.

Bu kapsamda bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda saat 14.30'da yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık 2 hafta ara verilecek.

Komisyonda, 6 Kasım'da bütçenin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak, takvime göre 29 Kasım'da bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması tamamlanacak.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 16 bakanlığın bütçesinin yanı sıra 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesi görüşülecek.

Bununla birlikte Sayıştay tarafından hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu olmak üzere 5 genel denetim raporu ele alınacak.

2020 yılı bütçe giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 14'lük artışla 960 milyar liradan 1 trilyon 95 milyar liraya, bütçe gelirlerinin ise 880 milyar liradan 956,6 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. 3 yıllık dönemde de bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3'ün altında olması hedefleniyor.