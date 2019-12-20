2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün - Son Dakika
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2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 yılı bütçesine ilişkin, "Bu bütçe yeni hükümet sistemi döneminin ikinci bütçesidir ama yeni hükümet sistemindeki esaslara göre hazırlanan ilk bütçedir.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 yılı bütçesine ilişkin, "Bu bütçe yeni hükümet sistemi döneminin ikinci bütçesidir ama yeni hükümet sistemindeki esaslara göre hazırlanan ilk bütçedir. Yeni hükümet sisteminin zaman içerisinde iyileştirmelerle daha da güçlenerek, yerleşeceğine inanıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, 2020 Yılı Bütçesi'nin tümü üzerindeki görüşmeler için Meclis Başkanı Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, Meclis Genel Kurulunda 9 Aralık Pazartesi günü başlayan görüşmelerin bugün sona ereceğini belirterek, 11 gün boyunca devam eden çalışmalarda milletvekillerinin, komisyon üyelerinin ve bakanların yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Şentop, kapanış görüşmeleri sonrasında bütçeyi ve kesin hesabı Genel Kurulun oyuna sunacağını dile getirdi.

2020'nin TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olduğuna dikkati çeken Şentop, "Milli egemenliğin kayıtsız şartsız tecelli ettiği Meclisimiz en zorlu Kurtuluş Savaşı ortamında Cumhuriyeti kurmuş geliştirmiş ve bugünlere getirmiştir." diye konuştu.

Milletin müreffeh geleceği için çalışan Meclisin milli meselelerin yegane çözüm yeri olduğunu vurgulayan Şentop, bütçe görüşmeleri sürecinde milletvekillerinin dile getirdiği görüş ve önerilerini, milletin büyük bir merakla izlediğini anlattı.

TBMM çatısı altında yapılan görüşme ve çalışmaların büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancının tam olduğunu ifade eden Şentop, 24 Haziran Genel Seçimleri ile 16 Nisan 2017'de halkın kabul ettiği anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiğini ve hükümet sisteminin değiştiğini söyledi.

Bu bütçenin yeni hükümet sistemi döneminin ikinci, yeni hükümet sistemindeki esaslara göre hazırlanan ilk bütçe olduğuna dikkati çeken Şentop, "Yeni hükümet sisteminin zaman içerisinde iyileştirmelerle daha da güçlenerek, yerleşeceğine inanıyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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