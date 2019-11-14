2020 Yılı Bütçesi Plan Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kissebükü Koyu birinci derece arkeolojik ve doğal sittir. Kissebükü koyunda hiçbir devlet otoritesi bir tahsis yapamaz. Hiç kimse de yapılaşmaya izin veremez. Asparagas konu" dedi.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kütüphanelerdeki personel ve Milli Kütüphanedeki baskı aletlerinin akıbetine ilişkin soruya Ersoy, "Bize 500 kütüphaneci kadrosu verildi. Hızlı şekilde istihdamına başlayacağız. Milli Kütüphane bünyesinde ekonomik ömrünü tamamlamış matbaa makineleri ve malzemeleri var. Bunları da Konya Teknik Üniversitesine taşınır mal yönetmeliği gereğince hibe ettik. Zayi edilmiş diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2020'de AKM ve CSO binasını hizmete almak"

Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası inşaatlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu yıl içinde yetiştireceğiz. Bir tek iç ve dış yapısıyla ilgili mekanik sistemleri orijinal, dışarıdan gelen bir teknoloji. Onunla ilgili ihaleyi de Aralık'ın ilk haftası yapacağız. Hedefimiz 2020 yılı içerisinde kesinlikle AKM'yi hizmete almak." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, CSO binasını da bire bir takip ettiğini belirterek, "Onu da 2020 yılında hizmete alacağız. Ay ay bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Sürpriz beklemiyorum." diye konuştu.

-CSO'ya yeni kadro

CSO'nun kadro eksikliğine de değinen Ersoy, "36 kişilik kadrolarında eksiklik vardı, ayrılanlar olmuş. Çalışmayı onların talebi üzerine başlattık. Hızlı şekilde sınavla CSO eksik kadrolarını tamamlayacak." dedi.

Bakan Ersoy, senfoni orkestralarının turne giderlerinin neden sponsorlar tarafından karşılandığı ve neden harcırahsız gidildiği yolundaki soruya, "Herkes harcırahını takır takır alıyor. Ben bunu ilk kez sizden duyuyorum. Bütün giderlerini biz karşılıyoruz. Sponsorluk bulmak isteyen varsa da 'hayır' demiyoruz. Turne yaparken sponsor şartına gitmiyoruz." cevabını verdi.

Azınlık vakıflarındaki seçimlerin, yakın zamanda yapılacak patrik seçimlerinden sonra öncelikli işleri arasında yer alacağını dile getiren Ersoy, "İçişleri Bakanımızla bire bir takip ediyoruz. Bundan sonra bir sıkıntı yaşanmayacak." dedi.

Göreme Vadisi'nin milli park statüsünden çıkarılmasına da değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Kapadokya Alan Başkanlığı talebi bizden gelmedi. Bölge milletvekilleri, turizmciler, STK'lar bizden bunları talep ettiler. Biz de tamam dedik. Orman Bakanlığının, Turizm Bakanlığının, Çevre Bakanlığının yetkisi olan yerlerde bir çakışma oluyor. Bazı şeyler 8 yılı bulan süreçler alıyor. Bu da kaçak yapılaşmaya sebep oluyor. Ben Kapadokya'da yoğun şekilde yıkımları başlattım, devam ediyoruz. Koruma statüsü devam ediyor ama alan başkanlığına geçti."

Kissebükü koyu iddiasına cevap

Şahsına ait firmaya ve Kissebükü Koyu ile ilgili iddialara da cevap veren Ersoy, şunları söyledi:

"Kissebükü Koyu birinci derece arkeolojik ve doğal sittir. Kissebükü Koyu'nda hiçbir devlet otoritesi bir tahsis yapamaz. Hiç kimse de yapılaşmaya izin veremez. Asparagas konu. Bodrum Ticaret Odasının talebi üzerine tarihi yapıları kurtarma çalışması başlattık. 'Yatla gelen turistlerin orayı görmesini istiyoruz' dediler. Kaynak verdik ve kurtarma kazılarını başlattık.

Benim firmam, 2005 yılında yapılan Adalıyalı Koyu tahsis ihalesinde en yüksek katkı payını ödediği için turizm tahsis alanını almaya hak kazandı. Bununla ilgili bütün tasarruflar kararlar ben bakan olmadan önce alınmıştır."

"CHP'li belediye istemedikçe imar yoğunluğu olmayacak"

Bodrum Torba'da, babasından kalma tesisleri olduğunu anlatan Ersoy, "1980-85 arasında yapılmış, 35 yıl önce yapılmış bir tesisim sorgulanıyorsa benim diyecek lafım kalmıyor." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Torba'nın turizm alanı ilan edilmesi konusunda ise, "Kıyı kentlerimizde arıtmayla ilgili sıkıntı var. Muğla Büyükşehir Belediyesi talepte bulundu. Torba'da bırakın arıtmayı kanalizasyon bile yok. 'Biz burayı yatırım programına alacağız' dedik." açıklamasında bulundu.

Bodrum'un CHP belediyesi olduğuna dikkati çeken Ersoy, belediye talep etmedikçe imar yoğunluğunu arttıracak proje ve plan değişikliğine gitmeyeceklerinin altını çizdi.

Ersoy, Didim ve Çeşme'de iki yeni turizm alanı planladıklarını belirterek, Çeşme Alaçatı'da doğa ve çevreye saygılı, yatay mimari içinde, 12 ay turizm yapılabilecek, geliri yüksek nitelikli turisti hedefleyen bir proje hazırladıklarını söyledi.

Sözleşmeliler için herkesi kapsayacak yönetmelik

Bakanlığın sözleşmeli personelinin kadroya geçmesine ilişkin sorunun çok eskiye dayandığını ve Bakan olarak yükün kendisine kaldığını dile getiren Ersoy, "Bu sorunu çözdük. Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesindeki sözleşmeli personelle ilgili kararnameyi çıkardık. Ama başka bakanlıklarda da benzer nitelikli personel olduğu için herkesi kapsayacak genel bir yönetmeliğe gidiliyor. 1 Ocak'tan itibaren bizim bütçede maaşlar, bu şekilde programlandı." şeklinde konuştu.

"Müze ücretlerinde indirim için baskıya devam ediyorum"

Müzelerin içindeki ücretlerin yüksek olduğuna yönelik şikayetlerin bakan olduğu günden beri gündeminde olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Firma ile defalarca konuştuk ve denetime aldık. Bizim baskılarımız sonucu 1 Ekim'den itibaren fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti. Ben her türlü denetim ve baskıyı yapmaya devam ediyorum. Kurallara uymadığı, gevşettiği, çarpıttığı andan itibaren sözleşme feshi olmak üzere her türlü önlemi alacağız."

Bakan Ersoy telif hakları konusunda alanın paydaşları ile minimum mutabakat sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bütçeden sonra telif hakları yasasında önemli değişiklikler yapacağız. Son bir görüşme daha olacak." bilgisini verdi.

Ersoy'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, RTÜK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 2020 bütçeleriyle 2018 kesin hesapları, Kapadokya Alan Başkanlığının 2020 bütçesi kabul edildi.

(Bitti)