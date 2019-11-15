2020 Yılı Bütçesi Plan Bütçe Komisyonunda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin, "Depremle ilgili 275 milyon lira bütçemiz var. Ayrıca Dünya Bankası ile 300 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaptık." dedi.

Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakanlığın depremle ilgili bütçesine ilişkin soruya Selçuk, "Depremle ilgili 275 milyon lira bütçemiz var. Ayrıca Dünya Bankası ile 300 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaptık." yanıtını verdi.

Okul yöneticisi atamaları

Bakan Selçuk, müdür atamalarıyla ilgili soru üzerine, ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ÖSYM tarafından yapıldığını anımsattı.

Selçuk, sınavın ÖSYM tarafından yapılmasının önemine işaret ederek, "10 bin müdür aldık. 10 bin müdürün belli bir standarda dayalı, uygulama temelli bir sınavla alınmış olması bizim yöneticileri nasıl atamaya çalıştığımızla ilgili sanırım bir fikir verebilir. Aynı şey mülakatlar için de söz konusu." diye konuştu.

Fırsat eşitliği konusunda Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların Türkiye'nin en iyi öğretmenlerinden dersleri dinleyebileceği bir video kütüphane kurduklarını aktaran Selçuk, çocukların bu video kütüphane üzerinden öğretmenlere istediği soruyu sorabildiğini, yazılımın çocuğa özel bir kişisel gelişim planı sunduğunu anlattı.

"Her okulun uzmanlık desteği alabileceği örgütlenme yapısı kurduk"

Fırsat eşitliğine yönelik alt yapıyı zenginleştirmeye çalıştıklarının altını çizen Selçuk, "Okul profili değerlendirme çalışması ile yaklaşık 120 parametrede her bir okulun fiziksel, sosyal gibi tüm konularının anlık olarak izlenebileceği bir altyapı kurduk. Pilot çalışmaları bitti." bilgisini paylaştı.

Selçuk, "Ayrıca ilçe düzeyinde kurduğumuz uzmanlık destek noktalarıyla da her okulun bir ihtiyacı olduğunda uzmanlık desteği alabileceği bir örgütlenme yapısı da kurduk. Ankara merkezde 120 kişinin çalışacağı ama bütün illerde de bu uzmanlık grubunun yerleştiği ve her bir okulun istediği uzmanlık desteğini alacağı bir yapı da kurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı iddiasına yönelik sorularla ilgili, görevlendirilen iki müfettişin burada gereken çalışmaları yapıp soruşturmanın selameti açısından her türlü tedbiri aldığını aktaran Selçuk, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Selçuk, "Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmamız olacak. Hazırlıklar devam ediyor. 3600 ek gösterge konusu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içindeki karar süreçleri içerisinde bununla ilgili hazırlıklar da yürüyor." diye konuştu.

"Kim zeki kim zeki değil meselesi gibi bir test yok"

Bakan Selçuk, milletvekillerinin "zeka testi" eleştirilerine yönelik, zekanın bir potansiyel olduğunu ve bunun açığa çıkmış haline "beceri" denildiğini vurguladı.

Bir çocuğun becerisinin farklı yöntemlerle ölçüldüğüne işaret eden Selçuk, "Burada ayrıştırıcı, 'kim zeki kim zeki değil' meselesi gibi İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gibi bir zeka testi yok. Biz sadece sanatta, sporda, kognitif işlevlerdeki beceriye bakıyoruz. Bu anlamda bir ayrıştırmayı elbette yapamayız ama Türkiye'nin kendi zeka potansiyeline de bakması lazım. Çünkü bunlar sürükleyici güç." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, e-Portfolyo çalışması kapsamında çocukların matematiksel düşünme, performans, sportif, sanatsal ya da algoritmik, zihinsel becerilerine yönelik ölçümler yaparak, her bir çocuğun başarısına, geliştirilmesi gereken yönüne bakılması gerektiğini kaydetti. Selçuk, bu çalışmaya asla "zeka testi" gibi bir isim koymadıklarının da altını çizdi.

Güvenlik soruşturması tamamlanamayan öğretmenler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ataması yapılan fakat güvenlik soruşturması tamamlanamayan öğretmenlere ilişkin, "20 bin öğretmenin içinde bin kadar öğretmenimizle ilgili bazı gecikmeler var. Onları en geç 1-2 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Okul öncesi çocuklar için hazırlanan "Benim Oyun Sandığım" isimli binlerce eğitim setinin dağıtıldığını dile getiren Selçuk, eğitimde bütün bu süreçlerin altyapısını kurmak, genel olarak sistemin mekaniğini oluşturmakla ilgili ciddi bir mesafe aldıklarını söyledi.

Selçuk, Bakanlığın 5 milyar lira dolayında yatırım bütçesinin bulunduğunu belirterek, mevcut kaynak yönetimini geliştirme yolunda da çalışmaların bulunduğunu kaydetti.

Bu işlerin bugünden yarına olamayacağına da dikkati çeken Selçuk, "Bizim sadece bu konuda biraz daha milli bir mutabakata, ortak paydanın güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Eğer bu olursa milli şuur, bilinç gelişir ve o zaman biz ortak idealler ve hayaller geliştirme konusunda mesafe alırız. O zaman eğitimin gayesi gerçekten sınava adam hazırlamak değil insan yetiştirmeye dönüşür. Bu çerçevede yapmamız gereken çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir, iki hafta içerisinde kararı vermiş olacağız"

Bakan Selçuk, 2018 KPSS ile 2019 KPSS'deki branş sıralamalarındaki farklılık sebebiyle iki sınav sonucu dikkate alınarak "karma atama" yapılıp yapılmayacağının sorulmasına karşılık, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili üç üniversitemizden akademik görüş istedik. Bununla ilgili raporlar gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak burada 'şöyle karar verdik' demek istemiyoruz. Bilimsel olarak bunun ölçme, değerlendirme metodolojisi bakımından ne yapmamız lazım. Böyle bir kanıta dayalı olarak karar vermek istiyoruz. Çok kısa bir zamanda, bir iki hafta içerisinde de bu kararı vermiş olacağız."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 2020 yılı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)