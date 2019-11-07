2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2023'te iyi yönetimi bütün kamu personeline yaygınlaştırmak, mahkemelerin iş yükünü hafifletmek istediklerini belirterek, hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

Malkoç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

KHK'lerin yasama faaliyeti kapsamında olduğunu anımsatan Malkoç, bunun için KHK ile ihraç edilenlerin başvurularına bakamadıklarını, OHAL Komisyonuna gönderdiklerini söyledi. Malkoç, OHAL Komisyonuyla 10 kez görüştüklerini, çalışma usullerinin hızlanması, yenilenmesi ve kendilerine uluşan konularla ilgili katkı sunduklarını, sözlü tavsiyelerde bulunduklarını kaydetti.

Malkoç, OHAL komisyonlarının verdiği iade kararlarına rağmen göreve başlatılamayanların kendilerine başvurduklarında ise tavsiye kararlarının olduğunu ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kuruma yapılan başvuruların ortalamanın altında kalmadığını belirten Malkoç, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde oranların daha yüksek olduğunu kaydetti.

Malkoç, bu yıl Erzurum, Ağrı, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gittiklerini, basın, sivil toplum örgütleri, barolar, üniversiteler, ticaret ve sanayi odalarıyla yüzün üzerinde toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şehir hastaneleri sözleşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Malkoç, bununla ilgili henüz bir başvuru gelmediğini, yasaları gereği şikayet başvurusu üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Malkoç, herhangi bir kamu kurumundan istedikleri bilgi, belgeyi süresi içinde aldıklarını vurgulayarak, Sağlık Bakanlığında birkaç sorun yaşadıklarını, hem bakanı ziyaret ederek, hem de "Diğer yasal yollara başvuracağız." diyerek bu konuyu da çözdüklerini anlattı.

Başvuruların yüzde 99'unun 6 aylık süre içinde karara bağlandığını bildiren Malkoç, yüzde 1'lik kısmında ise bazı bilgi, belgelerin yeterli olmayıp daha sonra eklenmesi, dosyaların bilirkişiye gönderilmesi nedenleriyle gecikme olduğunu belirtti.

Ombudsmanlık müessesesinin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de adalete erişimde, yargıya göre daha avantajlı olduğunu ifade eden Malkoç, kuruma kolay başvurulduğunu, başvuru parası, harç, bilirkişi parası almadıklarını anımsattı.

Malkoç, kaliteli başvurunun dünyada genelinde ombudsmanlık kurumlarının sorunu olduğunu vurgulayarak, başvuruların Finlandiya'da yüzde 14, Norveç'te yüzde 13, Fransa'da yüzde 4'ünün incelenebildiğini belirtti. Malkoç, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 5'ten yüzde 22,5'a çıktığını, gelecek yıl yapacakları faaliyetlerle bunu yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kendilerine bu yıl yapılan 17 bin üzerindeki başvuruların 4 bin 439'unun kadınlardan geldiğini bildiren Malkoç, kadınların en çok mobbing konusunda başvurduğunu söyledi. Malkoç, " Ankara'da güzide bir kuruluşta çalışan bir bayanı, penceresi olmayan bir odaya vermişler. Bize başvurmuş, bu sefer niye başvurdun diye soruşturma açmışlar. Bizim denetçi arkadaşımız iki uzmanını görevlendirdi, gerekli işlemi yaptık, tavsiye kararımızla oradaki bütün görevlilerin görev yerleri değişti, genel müdür dahil." diye konuştu.

Malkoç, resen inceleme hakları olmadığı için birçok konuya müdahil olma imkanlarının bulunmadığına işaret etti.

Şeref Malkoç, 2023'te iyi yönetimi bütün kamu personeline yaygınlaştırmak,

mahkemelerin iş yükünü hafifletmek istediklerini, hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 yılı bütçesi kabul edildi.