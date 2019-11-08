2020 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda
6 saat önce
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:32 Kaynak: AA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınıyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.
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