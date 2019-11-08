2020 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hamiline yazılı pay senetlerinin takibi, elektronik çek ve bono ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Artık elektronik çek, sistem üzerinden verilebilecek. Böylelikle bu çekler hamiline olmayacak; kaybolması, çalınma ve karşılıksız çek riskini ortadan kaldırmış olacağız." dedi.

Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Eximbank'ın takipteki kredilerinin 414 milyon lira olduğunu, toplam kredilere oranının da binde 3 seviyesinde bulunduğunu dile getiren Pekcan, "Eximbank biraz garantici. Zaten ihracatçılarımız da en çok ondan şikayet ediyor." ifadesini kullandı.

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) görevinin helal belgesi verme değil, sertifika veren kuruluşları akredite etme olduğunu belirten Pekcan, kuruluş aşamalarının tamamlandığını, şu an akreditasyon vermeye hazır olduğunu, ilk olarak da Türk Standardları Enstitüsünün sertifikalarının akredite edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Pekcan, hamiline yazılı pay senetlerinin takibine ilişkin çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, "İnşallah en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Aynı zamanda elektronik çek ve bono ile ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. Artık elektronik çek sistem üzerinden verilebilecek. Böylelikle bu çekler hamiline olmayacak; kaybolması, çalınma ve karşılıksız çek riskini ortadan kaldırmış olacağız. Vade uygulaması dünyada yok ama o Türkiye'de bir kredi mekanizması gibi çalışıyor. Biz o sistemi bozmayacağız." diye konuştu.

Sayıştayın Bakanlık ile ilgili geçen sene 42 bulgusu olduğunu bu sene söz konusu rakamı 16'ya düşürdüklerini belirten Pekcan, Sayıştay ile beraber Bakanlık ekiplerinin eğitimden geçtiğini ifade etti.

- Gürbulak'ta peron sayısı 20'ye çıkacak

Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısında saha genişletme çalışmalarına 2020 yılında başlayacaklarını dile getirerek, şu anda 16 peronla 180 dönümde hizmet verilirken, bunu 280 dönüme çıkaracaklarını 20 peronla hizmet vereceklerini söyledi.

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin de görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

" Avrupa Birliği, değerlendirme raporunu geçen hafta yayımladı. Burada, 'Türkiye ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi son derece önemlidir.' ifadesi yer alıyor. Sorun nerede? AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile görüşmemde bana 'Türkiye'ye karşı duran 2-3 ülke var, gidin onları ikna etmeye çalışın' dedi. Biz de o ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz."

Pekcan, ihracatın ilk 8 ayda miktar bazında yüzde 8,5, değer bazında ise yüzde 2,9 arttığını belirterek, dünyadaki emtia fiyatlarının yüzde 6,9 düştüğünü, Türkiye'nin dünyadan daha iyi durumda olduğunu ve ihracatı artan ülkeler arasında 7'nci sırada yer aldığını söyledi.

Esnaf sanatkarlara sicil affı getirilmesine ilişkin bir soruya Pekcan, "Sicil affı bizim tek başına alabileceğimiz bir karar değil. İlgili bakanlıklarımızla bunu daha önce de konuştuk, tekrar gündeme getiririz." yanıtını verdi.

Rekabet Kurumundan yasa tasarısı hazırlığı

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de ön araştırma sürelerinde değişiklik yapılması, uzlaşma, taahhüt ve ihmal edilebilir kısıtlamalara (de minimis) ilişkin bir soru üzerine, rekabeti engellemeyecek şekilde küçüklüğe sahip işlemleri göz ardı etmek ya da başka bir kanala sevk etmek için bir yasa teklifi hazırlığının olduğunu söyledi.

Küle, rekabet ihlallerine yönelik yürütülen incelemelerin sayısına ilişkin, "2010-2014 yılları arasında, 5 yıllık döneme bakıldığında, Rekabet Kurulu tarafından 75, 2015-2019 arasında 117 soruşturma açılmış. Bu yeterli mi değil, daha iyi olması gerekir." dedi.

Bakan Pekcan'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu ve Rekabet Kurumunun 2020 yılı bütçesi ile Ekonomi Bakanlığının kesin hesabı Komisyonda kabul edildi.