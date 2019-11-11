Son Dakika Haberleri: 2020 yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Son Dakika Politika 2020 yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2020 yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2020 yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, bakanlığın yanı sıra Spor Genel Müdürlüğü ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı hakkındaki Sayıştay raporu görüşülecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

AK Parti, Mersin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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