2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat hazırlık merkezlerinde eğitim gören sporcuların uluslararası müsabakalarda 1263 madalya kazandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Kasapoğlu, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli yüksek olan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört mevsim spor yapılmasına elverişli iklim koşullarına sahip olduğunu ifade ederek, "11. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na (2019-2023) 'Türkiye Spor Turizmi Stratejisi' hazırlanması vesilesiyle spor turizmi başlığını dahil ettik. Bu çerçevede de bugün Antalya'da başlayan çalıştay var. İnşallah çarşamba günü de kapanışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de spor noktasında hem altyapı hem de performans bazında çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Kasapoğlu, "Çok ciddi bir tesisleşme hamlesi söz konusu. Ülkemizin son 18 yıldaki sportif tesisleşmesinin başka bir örneği yok. Bu manada ülkemizin tüm noktalarında çok kaliteli, devasa tesislerin olduğunu gururla ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bu tesisleri daha verimli kullanmak, başarıları daha yukarılara taşımak, ülkemizin sportif anlamdaki geleceğini daha güçlü kılmak adına sportif projelerimiz var. " dedi.

Kasapoğlu, bunlardan birinin Sportif Yetenek Taraması Projesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yetenekli olan çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetkin oldukları alanlara yönlendirilmesi amacıyla yaklaşık 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik. Bu çerçevede yaklaşık 3 bin 551 engelli öğrencimizin bu yetenek taramalarına katılımını sağladık. Yabancı uyruklu ülke vatandaşı 40 bin öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı. Projemizin bir tarafında yetenek taraması, diğer tarafında ise spora yönlendirme var. Herkesin hayatında, günlük yaşamın bir parçasında sporun olmasını önemsiyoruz."

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri

Lisanslı sporcu sayısının hızla arttığına değinen Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) ilişkin bilgi de verdi.

Kasapoğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizden 22 ilde, olimpik 22 branşta yatılı veya gündüzlü olmak üzere toplam 1166 sporcu yararlanıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna şu an 172 sporcu girmeye hak kazandı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda 1263 madalya kazandı." şeklinde görüş belirtti.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 250 bin kişiye yüzme öğrettiklerini anlatan Kasapoğlu, 2020 sonuna kadar yaklaşık 1 milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kasapoğlu, amatör kulüplere desteklerin hızla devam ettiğinin altını çizerek, "2002 yılında ülkemizde 6 bin 35 spor kulübü faaliyet göstermekteyken Bakanlığımızca verilen destekler sayesinde bu sayı 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 17 bin 747'ye yükselmiş durumda. 18 yıldaki devrim hakikaten sportif anlamda önemli bir devrim. Durmadan, usanmadan hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Son günlerde yaşadığımız başarılar, bu konudaki yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve gidilen yolun ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Daha büyük başarıları bizlere müjdeliyor." diye konuştu.

-Yurt hizmetleri

Kasapoğlu, Bakanlığın yükseköğrenim öğrenci yurtlarında, gençlerin kendilerini daha rahat, huzurlu ve emniyette hissedecekleri bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

"Yıl sonuna kadar 681 bin 458 yatak sayısına ulaşılmayı planlıyoruz." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"81 il, 235 ilçe ve 5'i KKTC'de olmak üzere toplam 774 yurdumuz var, 679 bin 758 yatak kapasitemiz söz konusu. Amacımız öğrencilerimizin konforu ve sıcaklığıyla kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak. Geçtiğimiz yıllarda doluluk oranı yüzde 60-70 iken, son yıllarda yurtlarımız yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veriyor. 2022 yılı sonuna kadar 867 bin öğrencimize yatak hizmeti sunmayı planlıyoruz. Ücretsiz internet servisimiz de yurtlarımızda söz konusu. Yurtlarımızda barınan öğrencilere 2018-2019 öğretim döneminde aylık yardım 375 lira iken bunu eylül 2019 itibarıyla 420 lira olarak düzenledik. Ayrıca kredi ve burs oranlarında da yüzde 10 artış yaşandı."

Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen spor bahisleri sektöründen elde edilen finansal kaynağın, Bakanlık tarafından çeşitli eğitim, kültür, spor ve gençlik organizasyonlarında kullanılmak üzere yeniden ülkenin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, teşkilatın yasa dışı bahsi engelleme çalışmalarıyla ülkenin ekonomi ve güvenliğine katkı sağladığına işaret etti.

(Bitti)