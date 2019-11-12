Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

AK Parti, Mersin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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