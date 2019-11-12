2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sayıştayın Sağlık Bakanlığı ile ilgili bulgularının 19 tanesinin şehir hastanelerini kapsadığını söyledi. Şehir hastaneleriyle ilgili soru önergelerine cevap verilmediğini öne süren Şahin, "Millet adına bir denetim yapıyoruz ve bu sözleşmeleri bilmek bizim hakkımız. Siz bu şehir hastanelerini vatandaşın vergileriyle yapıyorsunuz, biz de vatandaş adına bunu denetlemekle görevliyiz." dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şehir hastaneleriyle ilgili sözleşmenin milletvekillerince bilinmediğini savunarak, bu sözleşmeyi bilmeden bununla ilgili bir çalışma yapmalarının da mümkün olmadığını söyledi. Bulut, "Denetlenemeyen bir sisteme biz kalkıp bütçeyi hazırlıyoruz." dedi.

Vatandaşların sağlık alanında kadro beklentisinin bulunduğunu aktaran Bulut, kamuda çalışan eczacı sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

"Yetim hastalıkları"na ilişkin bir çalışma yapılmasını isteyen Bulut, albino hastalarının güneş kremi sorununu dile getirdi. Bulut, yetim ilaçları konusunda Sağlık Bakanlığının çalışma yapmasını istedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, OECD ülkelerinde gayrisafi yurt içi hasıladan sağlığa ayrılan pay yüzde 8,9 iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 5 olduğuna dikkati çekti.

Sağlıkta önemli başarı sağlandığını, bunda sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarının da bulunduğunu dile getiren Kabukcuoğlu, sağlık personelinin şiddet görmesine Bakanlığın "Dur" demesi gerektiğini dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, ülkede doktor ve sağlıkçı açığı bulunduğunu ancak bazı sağlık emekçilerinin de ihraç edildiğini söyledi. Güzel, sağlıkçı açığı varken bu durumların yaşanmasının da sağlık alandaki sorunu artıracağını savundu.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, ilaçta yerlileşme hamlelerini önemsediklerini belirterek, "Ülkemizin henüz potansiyelinin altında bir inovasyon ve Ar-Ge faaliyeti içerisinde olduğunu üzülerek ifade etmeliyim. Devlet, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlenmesi, Ar-Ge ve inovasyonu destekleyen bir sistem oluşturulması, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun en önemli sorumluluğu olarak ortadadır. Çok uluslu firmaların ilaçlarının pazar payının TL bazında sürekli artma eğiliminde olması, milli ve yerli ilaç endüstrisinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bunun önünü açacak somut çalışmaları yapıp hayata geçirmelidir." diye konuştu.

Taşlıçay, nadir hastalıklarda kullanılan yetim ilaçların pazar payının her geçen yıl önemli artış gösterdiğine işaret ederek, bu ürünlerin artık Türk Eczacıları Birliği üzerinden değil de ruhsatlandırılarak serbest eczaneler üzerinden hastaya sunulması ve kısa bir süre içerisinde Türkiye'deki ilaç endüstrisinin tesislerinde üretilmesi için hedefler koyulması gerektiğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti hükümetlerinin sağlıkla ilgili önemli işler yaptığını ancak son zamanlarda sağlıkla ilgili memnuniyetlerin azaldığını savundu.

Bekaroğlu, şehir hastaneleri yapılırken, bazı şehirlerle özdeşleşen hastanelerin kapatılmasını eleştirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, vatandaşların sağlığa ulaşmasında engelleri kaldırmak ve güçlü bir sağlık sistemi için Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı başlattıklarını, bu projeyle gelişmiş ülkelerin 30 yılda başardıklarını Türkiye'nin 10 yıllık sürede başardığını belirtti.

AK Parti hükümetleri öncesinde SSK'li, BAĞ-KUR'lu ve memurlar için ayrı ayrı hastanelerin, kuyrukların olduğu, sağlık hizmetinin, sağlık karnesinin yaprak sayısıyla sınırlı olduğu dönemlerin görüldüğünü dile getiren Ök, "Bütün hastaneleri tek çatı altında birleştirdik. 82 milyon vatandaşımızın tüm hastanelerden hizmet almasına imkan sağladık. Annesi babası sigortalı olmayan çocuklar hastaneye gidemiyorken, sigortalı-sigortasız, 18 yaş altındaki tüm çocukların ücretsiz olarak sağlık hizmetinden yararlanması hakkını sağladık." dedi.

Genel sağlık sigortasıyla tüm vatandaşların son derece ekonomik bir şekilde sağlık hizmetini almasının sağlandığını belirten Ök, şöyle konuştu:

"OECD sağlık verileri ve Avrupa Komisyonu raporlarına göre memnuniyet değerleri ile harcama verilerinin karşılaştırıldığı ülkeler içinde Türkiye, yaptığı sağlık harcamasına göre sağlık hizmetlerinde en üst seviyede memnuniyet elde eden ülkedir. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler doğrultusunda ülkemizde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı 2003 yılında yüzde 39 iken bugün 2018 yılında yüzde 70,4'tür. Amacımız tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulmasıdır."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, vatandaşların artık sağlıkta beş yıldız otel konforunda hizmet gördüğünü ifade ederek, ilçe ve beldelere kadar lüks hastanelerin inşa edildiğini söyledi.

Tam teşekküllü şehir hastanelerinin de her yeni gün hizmete girdiğini belirten Kırkpınar, hemşire ve doktor sayısında da ciddi anlamda yükseliş olduğunu anlattı.