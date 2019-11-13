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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

7 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının kesin hesabı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesinin sunumunu yapmaya başladı.

AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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