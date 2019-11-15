2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
7 saat önce
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:24 Kaynak: AA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve üniversitelerin bütçeleri de ele alınacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır TBMM'de bekliyor Son dakika: Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu