2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyonda Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığının, Türk Akreditasyon Kurumunun 2020 bütçelerinin yanı sıra kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 kesin hesabı da görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

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