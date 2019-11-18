Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2020 yılı bütçesini sunuyor.

Komisyonda Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığının, Türk Akreditasyon Kurumunun 2020 bütçelerinin yanı sıra kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 kesin hesabı da görüşülecek.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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