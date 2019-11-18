2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu ülkemize sınır dışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunu yaptı.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK'nın yurt dışı yapılanmasının baskı altına alınması ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çabalarının sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, Almanya ve İngiltere'de PKK sembolleri kullanan şahıslar hakkında çıkan mahkumiyet kararlarının kayda değer olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi Interpol bülteni, kırmızı bülten dahil süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) içinde etkin rolünün sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, koalisyon bünyesindeki en önemli çalışma gruplarından biri durumundaki Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) Çalışma Grubu'nun eş başkanı olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, YTS'ler konusunda kaynak ülkelerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini teminen gereken tüm adımları attıklarını ve YTS'lerin ülkelerine gönderilmeye başlandığını dile getirdi.

"110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarının sürdürdüğüne işaret ederek, "Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi." bilgisini paylaştı.

ABD'yle ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, ABD'nin FETÖ ve YPG/PKK'ya ilişkin tutumunun bunun temel nedeni olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "ABD'nin S400 tedariğimizi bağlamından koparıp alakasız konularla ilişkilendirmesi de sorunlar yarattı. ABD iç siyasetindeki kamplaşmanın da bu süreçte aleyhimize sonuçlar doğurduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın oyununu bozduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"17 Ekim ortak açıklamasıyla, ABD harekatımızın meşruiyetini ve arazideki mevcudiyetimizi kabul etti. Alınan yaptırım kararları kaldırıldı.

Operasyonumuz nedeniyle bizi baskı altında tutmak için ABD Kongresinde ülkemiz aleyhinde girişimler başlatıldı. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız gün temelsiz iddialarla dolu iki tasarı ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Bunlardan, sözde Ermeni soykırımı kararına yüce meclisimiz, yaptığı ortak açıklamayla en güzel cevabı verdi. Ülkemize yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı da keza aynı yaklaşımın ürünüdür."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki ABD ziyareti vesilesiyle bu hususları Amerikan tarafıyla etraflıca ele aldıklarını belirterek, ABD yönetiminin, iki tasarı konusunda da Türkiye'nin tezleriyle aynı noktada durmasının önem taşıdığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Kongrenin daha iyi bilgilendirilmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin önemine dair bilincin pekiştirilmesi konusunda, önümüzdeki dönemde TBMM heyetlerimizin Washington ziyaretlerini de içeren kamu diplomasisi faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, savunma ve güvenlik politikalarının temel unsuru olan NATO aracılığıyla da bölge ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarın tesisine ciddi katkılar yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, "Önde gelen üyelerinden olduğumuz NATO'yu milli çıkarlarımız doğrultusunda temel bir platform olarak kullanmayı sürdüreceğiz." dedi.

AB ile ilişkiler

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede de "AB üyeliği, tüm sorunlara rağmen stratejik hedefimiz. Reform gündemine hız verdik. Ancak, bugün AB'nin ülkemize karşı izlediği tutum haksız ve kabul edilemez bir nitelik taşıyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ile arasında oluşan güven bunalımını aşacak adımları atmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "İlaveten, (AB) terör örgütü ve yandaşlarının ortaya attığı asılsız iddialara itibar edilerek, Barış Pınarı Harekatı bağlamında olumsuz bir hava yaratılmıştır." diye konuştu.

AB'nin, bölgesel ve küresel alandaki önemli gelişmeleri gerektiği şekilde takip etmediğini ve bunların neden ve sonuçlarını nesnel ve bütüncül şekilde değerlendiremediğini söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun son örneği, Balkanlar'da Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yönelik alınan basiretsiz kararlarda da görüldü. Keza benzer sorunlar Karadağ'ın üyelik sürecinde yaşanmıştır. AB'nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye'nin üyeliğinin Birliğe katacağı değeri görmesi durumunda, her iki taraf için de faydalı ilişkiler kurulabileceğine ve güvenin yeniden tesis edilebileceğine dair inancımızı koruyoruz. Bu çerçevede özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularına önem veriyoruz."

"Rusya ile ilişkiler olumlu zeminde gelişiyor"

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin olumlu bir zeminde gelişmeye devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İş birliğinin ilerletilmesi için güçlü bir siyasi irade ve liderlerimiz arasında yakın diyalog var. Bu diyalog bölgesel bakımdan da önemli ve fark yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'den Kırım'a, Kafkasya'dan Balkanlara pek çok konuda Rusya ile fikir alışverişinde bulunulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Rusya ile başta Kırım olmak üzere anlaşılamayan hususlar olsa da diyalog yoluyla ortak payda bulmaya çalıştıklarını ve iş birliğini hedeflediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu yapıcı yaklaşımın meyvelerini de toplamaya başladık. En son Barış Pınarı Harekatı özelinde aldığımız sonuçlar en somut örnek. Rusya'ya yönelik bu stratejik bakışımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım Tatarlarının durumunu iyileştirmeye yönelik desteğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel ilişkiler

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Balkanlar'da kırılgan olan barış ve istikrar ortamının korunması için elinden gelen katkıyı sunduğunu belirterek, üçlü istişare mekanizmalarının faal olduğunu, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme hedeflerini destekledikleri bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerin yarar temelinde sürdürüldüğünü belirtti.

Azerbaycan ile ilişkilerin Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi, Karma Ekonomik Komisyon toplantısı ve diğer vesilelerle bu yıl da sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ'a ilişkin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Gürcistan ile dostluk bağlarının ise Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları, TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile pekiştiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının barışçıl yollarla Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içinde çözüme kavuşturulmasına yönelik desteğimiz sürüyor. Ahıska Türkleri'nin maruz kaldıkları sürgünün 75. yılında Ahıskalı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor ve desteğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış ve istikrar görmek istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, bunun için Ermenistan'ın yapıcı bir tutum içine girmesi ve Yukarı Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut gayret göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Orta Asya Cumhuriyetleri ile ortak tarih ve kültüre dayalı ilişkilerin pekiştirildiğini de anlatan Çavuşoğlu, 15 Ekim'de Bakü'de düzenlenen 7. Türk Konseyi Zirvesi'nde kabul edilen bildiride Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin Afganistan'a ikili düzeyde ve çok taraflı platformlarda desteğinin devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, 2011 yılında hayata geçen "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci"nin bir sonraki toplantısının 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenleneceğini söyledi.

(Sürecek)