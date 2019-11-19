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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sunum yapıyor.

Komisyonda Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesini yanı sıra Aile Bakanlığı ile birleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

CHP Milletvekilleri, toplantı öncesi işsizlik ve taşeron sorununa dikkat çeken dövizleri basın mensuplarına gösterdi. HDP milletvekilleri ise emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin dövizleri gösterip soz konusu kesimin sorunlarının çözülmesini istedi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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