2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, "Kur'an'ın kriterlerini, özünü, ruhunu, esprisini anlayın ve içselleştirin." demesi üzerine AK Parti- MHP ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, "Kürt'e zulmeden imansızları yok edeceğiz." sözünü hatırlatarak, "İman gibi dini bir kavramı dilinize doluyorsanız, bunun kriteri Kur'an'dır. Dini kavramlar sizin dilinize göre şekillendirilemez." dedi.

Kaya'nın, "Kur'an'ın bir kriteri vardır. İstediğiniz yere çekemezsiniz. Kur'an'ın kriterlerini, orijinal manada özünü, ruhunu, esprisini anlayın, içselleştirin." demesi üzerine MHP-AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ayağa kalkarak "Kur'an'ın ilkeleri 'Bebekleri öldürün' mü diyor? Bunca insanımızı katlediyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i ağzınıza alıyorsunuz. Bedirhan bebeği katledenleri mi savunuyorsunuz? Allah'tan korkun." dedi.

Karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine araya giren Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, milletvekillerini müzakerelere devam edilmesi yönünde uyardı.

"Teröre karşı mısınız?"

Elvan, Hüda Kaya'yı kastederek, "Hanımefendi çok basit; teröre karşı mısınız, değil misiniz? Bunu net olarak söyleyin." dedi.

HDP milletvekillerinin, "Komisyon başkanı olarak taraf olamazsınız." demesi üzerine Elvan, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tarafım, teröre karşı mısın, değil misin?" diyerek sorusunu yineledi.

HDP'li Kaya, "Benim ne konuşacağıma sen karar veremezsin. Kur'an'da 'inanan', 'inanmayan' ayrımı yoktur." dedi.

Bunun üzerine Olcay Kılavuz, "Kur'an'ı istismar ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, "Burası PKK mı, niye böyle konuşuyorsun?" demesi üzerine Kılavuz, "O zaman PKK'yı savunmayın." karşılığını verdi.

Tartışmanın sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Elvan, görüşmelere ara verdi. Verilen arada da AK Parti-MHP ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar devam etti.

Aranın ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçtüzüğe göre komisyon başkanlarının taraf olamayacağını söyledi.

Öğleden önceki görüşmelerde "organize saygısızlık yapıldığını" savunarak, Komisyon Başkanı Elvan'ın tarafsızlığını kaybettiğini iddia eden Paylan, bu konuda "usul tartışması" açılmasını istedi.

"Kafamla reverans verdim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize 'saygısız' diyor. Bu çok yanlış." dedi.

Bütçe görüşmelerinin sabahki oturumunda yaşanan "tokalaşma" tartışmasına ilişkin Soylu, "Nezaketen geldim, bu grubun elini sıktım. Oraya geldim, kafamla reverans verdim. En ufak bir hareket olmadığı için yanlarına gidip ellerini sıkmadım." diye konuştu.

"Elimden gelen iyi niyeti gösterdim"

İlk kez bütçe görüşmelerine katılmadığını, görüşmelerin usulünü iyi bildiğini dile getiren Soylu, "Anladım ki herhalde bir istemsizlik söz konusu. O istemsizlikle sabah sabah bir tatsızlık olmasın dedim. Elimden gelen iyi niyeti gösterdim ama bunun biri tarafından 'organize saygısızlık' olarak nitelendirilmesini ayıp addeder, sözünün geri alınmasını istirham ederim." değerlendirmesrinde bulundu.

Komisyon Başkanı Elvan, "Ne benim ne de komisyon üyesi arkadaşlarım tarafından herhangi bir saygısızlık söz konusu değil." dedi.

Evrensel değerler konusunda taraf olduğunu belirten Elvan, "Nereye giderseniz gidin, insan hakkı gasbediliyorsa orada evrensel değerler geçerli. Terör konusunda tarafım, teröre karşıyım dedim. Siz teröre karşı mısınız? dedim. Evrensel bir değeri savundum. Hiçbir zaman tarafgirlik yapmadım, herkese eşit muamele ettim. Karşılıklı olarak defalarca uyardım. Özellikle Kur'an-ı Kerim gibi birtakım değerler üzerinden siyaset yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Elvan, Paylan'ın "usul tartışması" açılması talebini uygun görmediğini söyleyerek reddetti.