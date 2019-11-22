2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin akaryakıt tüketiminin son 10 yılda yüzde 47 artışla 27,8 milyon tona çıktığını, akaryakıt kalitesi açısından bakıldığında ise Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtının Türkiye'de tüketildiğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, EPDK'nin 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Yılmaz, 1 Eylül 2018 tarihinde Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde devreye alınan Organize Doğal Gaz Toptan Satış Piyasası ile Türkiye'nin bölgesinde doğal gaz borsası kuran ilk ülke konumuna geldiğini belirtti.

Yılmaz, söz konusu gelişmeyle Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olması hedefine yönelik çok önemli bir adım daha attığını kaydetti.

Akaryakıt piyasasında ise son 10 yılda akaryakıt tüketiminin yüzde 47 artışla 27,8 milyon tona çıktığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi'nin (AKİS) oluşturulması ve diğer çalışmalarda ülkemizde piyasaya arz edilen akaryakıtın yüzde 99'undan fazlasının yani neredeyse tamamının teknik düzenlemelere uygun olduğu görülmüştür. Bu başarı oranı ile ülkemiz Avrupa'da en fazla akaryakıt tüketilen 6 büyük ülke arasında akaryakıt kalitesi açısından ilk sırada yer almıştır. Diğer bir ifade ile Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtı ülkemizde tüketilmektedir."

Yılmaz, çevre dostu kabul edilen LPG'nin yaygınlaşması için EPDK olarak önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bugün Türkiye, dünyanın en büyük 15'inci LPG pazarı. 2018 yılında ülkemiz otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir. Türkiye, otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından ise dünya lideri konumunu devam ettirmektedir." dedi.

Enerji fiyatlarının, Türkiye gibi enerji ithalatçısı olan ülkelerde enflasyondan, döviz kurlarından ve petrol fiyatlarından önemli oranda etkilendiğine işaret eden Yılmaz, "Bu parametrelerde yaşanan gelişmeler ile yatırımlara ve işletme gereklerine bağlı olarak, zaman zaman fiyat ayarlamalarına gidilebilmektedir. Kurumumuz da bu kapsamda, düzenlemeye tabi olan tarifeleri mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde gözden geçirmekte, gerekli görülen ayarlamaları yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 2020 bütçe teklifinde EPDK'nin bütçe toplamının 329 milyon 337 bin lira olarak öngörüldüğünü, bu miktarın mal ve hizmet alım giderleri, personel giderleri ve SGK primi giderleri, sermaye gideri ve cari transfer giderleri için kullanılacağını aktardı.