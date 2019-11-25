Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu bütçeleri ele alınıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Öte yandan komisyon toplantısı öncesinde CHP milletvekilleri, hukuk alanında yaşanan gelişmelere tepkilerini göstermek için hazırladıkları dövizleri, HDP milletvekilleri ise partilerinin tutuklu eski milletvekilleri ve belediye başkanlarının resimlerinin yer aldığı dövizleri sıralarının üzerine bıraktı.

AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:00:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]