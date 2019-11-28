Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

7 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Hava Alanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak.

Toplantı öncesi CHP milletvekilleri, Tekirdağ Çorlu ve Ankara'da meydana gelen tren kazasına ilişkin dövizleri göstererek sorumluların adalet önünde hesap vermelerini istedi. AK Parti'li milletvekilleri de CHP'li milletvekillerinin kameralar önünde şov yaptıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan bütçe sunumuna başlandı.

AK Parti, Mersin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:22:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]