2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, otomotiv sektöründe aracın kaza yapması gibi acil durumlarda ilgili merkeze haber vermek amacıyla kullanılan eCall sisteminde kullanılan SIM kartların, BTK tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerden sağlanmasına yönelik karar alındığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Karagözoğlu, BTK'nin bütçesi ile sürdürdüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Karagözoğlu, 2020'de hazırlanan yaklaşık 5,5 milyar lira tutarındaki bütçenin 5,1 milyar lirasının genel bütçeye, 450 milyon lirasının ise personel ve sosyal güvenlik pirimi ödemeleri, mal ve hizmet alımları, uluslararası kuruluşlara üyelik aidatları ve sermaye giderleri olarak aktarılmasının planlandığını vurguladı.

Kurumun pek çok konuda görevleri ve çalışmaları bulunduğunu anımsatan Karagözoğlu şunları kaydetti:

"Operatörlerle e-Devlet üzerinden abonelik sözleşmesi yapılabilmektedir. Ayrıca yeni kimlik kartları ile de elektronik sözleşme imzalanabilmesi mevzuat değişikliğinin ardından mümkün olabilecektir. Otomotiv sektöründe aracın kaza yapması gibi acil durumlarda ilgili merkeze haber vermek amacıyla kullanılan eCall sisteminde kullanılan SIM kartların, kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerden sağlanmasına yönelik karar alınmıştır. eSIM (embedded SIM), uzaktan yönetilebilir ve programlanabilir gömülü SIM karttır. Uzaktan Programlanabilir SIM'lerin kullanımındaki asıl amaç, cihaza fiziksel müdahale etmeden uzaktan yönetilebilir şekilde mobil işletmeci profilini yükleme ve kaldırma işlemlerini sağlamaktır."

- Güvenli İnternet Hizmetinden 6,5 milyon abone yararlanıyor

Karagözoğlu, Güvenli İnternet Hizmetinden yararlanan abone sayısının yaklaşık 6,5 milyon olduğunu dile getirdi.

Çocukları ve gençleri oyunların olası zararlarından koruyabilmek adına, 2018'de yayına başlayan Güvenli Oyna Dijital Oyun Bilinçlendirme Portalı ile dijital oyunları olumlu, olumsuz her yönü ile ele alan analiz, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığının bilgisini veren Karagözoğlu, İnternet Yardım Merkezi ile vatandaşların internette karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümlerin sunulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Karagözoğlu, Türkiye'de yerli ve milli yüksek teknoloji geliştirmesi çalışmaları çerçevesinde Ar-Ge firmaları ve mobil operatörlerin de katılımı ile Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesini başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Projede 16 Ar-Ge firması ve 3 mobil işletmeci yer alıyor. Proje, TÜBİTAK TEYDEB 1501 Programı kapsamında destekleniyor. Projenin planlanan bitiş tarihi 2020 yılı sonu olarak belirlendi. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde Proje kapsamında geliştirilen (çekirdek şebeke, anahtarlama ekipmanları gibi) bazı ürünlerin demo gösterimleri yapılmıştır."

Milli Monitör Sistemi (MMS) projesi hakkında da bilgi veren Karagözoğlu, "Yerli imkanlarla geliştirdiğimiz ve sinyal konum tespiti, hassas yön bulma, illegal frekans kullanımı tespiti gibi işlevlere sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurumları tarafından kullanılan kritik kablosuz iletişim altyapılarını olumsuz etkileyen enterferans kaynağı yayınların konumlarının tespiti, Milli Monitör Sistemi altyapısı marifetiyle gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

Karagözoğlu, EHABS (Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi) ile Türkiye'nin elektronik haberleşme altyapı bilgilerinin tek merkezde toplanmasının, bu bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir haritada gösterilmesinin, geçiş hakkı ve tesis paylaşımına ilişkin süreçlerin etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasının, geçiş hakkı süreçlerinin anlık takip edilmesi, geniş bant erişim ve fiber altyapının gelişiminin hızlanmasının beklendiğini kaydetti.

Mobil telefonlarda kaçakçılığın ve hırsızlık gibi suçların engellenmesi için kurulan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) konusunda 19 Temmuz'da yapılan kanun değişikliği ile yedi yıl süreyle hizmet almayan cihazların klonlanma riski bulunduğundan kayıtlı olmaktan çıkarılması, uluslararası dolaşım hizmetlerine yönelik kurum düzenlemelerine uymayan cihazlara hizmet verilmemesi gibi hususların yer aldığını ve 19 Temmuz öncesinde klonlanan veya kalıcı dolaşımda bulunan cihazların kullanıma sunulduğunu belirten Karagözoğlu, "Yapılan tebliğ değişikliği ile Toplu olarak ithal edilen cihazların kayıt altına alınması ve ihraç edilen cihazlara ilişkin kayıtların güncellenmesi işlemleri için Ticaret Bakanlığımızın Tek Pencere Sistemi ile entegrasyon sağlanarak beyan edilenden farklı cihaz ithal/ihraç edilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen telekomünikasyon ekipmanlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu konusunda kurum bünyesinde gözetim ve denetim çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karagözoğlu, mevzuata aykırılık durumunda da gerekli idari cezaların uygulanacağını kaydetti.