2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayisinde 2002 yılında 66 proje sayısının, bugün 700'e yaklaştığını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve aldığı kararlar çerçevesinde Savunma Sanayii Başkanlığının faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Savunma sanayisi sektörünün büyük gelişim gösterdiğini belirten Oktay, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek önemli ihracat başarılarına imza atmaya başladığını vurguladı.

Oktay, 2002'de 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosunun, 2018'de 8 katın üzerinde artarak 8 milyar 760 milyon dolar olduğunu aktararak, "2002'de yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2018 itibarıyla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmıştır. 2019'un üçüncü çeyreğinde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 855 milyon dolara ulaşmıştır. Yine 2002 yılında 66 olan savunma sanayi projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır." dedi.

"AKSUNGUR'un kalifikasyon testleri tamamlandı"

Teslimatı yapılan ATAK helikopteri sayısının 50'nin üzerine çıktığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği sözü verilen TCG Kınalıada korvetinin envanterdeki yerini aldığını ve çıkarma gemisi TCG Anadolu'nun da denize indirildiğini anımsatan Fuat Oktay, şöyle devam etti:

"Özgün genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Uydu yardımı ile uzun mesafelerden kontrol edilebilme imkanına sahip SİHA'mız ANKA-S yerli motoru ile göklerdeki yerini sağlamlaştırmıştır. BAYRAKTAR SİHA'mız yeni, özgün ürünlerle birlikte ihracatını geliştirmeye devam etmektedir. AKINCI, uçuş testleri için piste çıkmış ve bir diğer SİHA olan AKSUNGUR'un kalifikasyon testleri tamamlanmış olup yıl sonu kullanıma hazır hale gelecektir.

Yabancı muadillerinden daha üstün kabiliyetlere sahip milli gemisavar füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada korvetimize konuşlandırılmıştır. 2019 içerisinde milli hava savunma sistemimizin bileşenleri arasında yer alan KORKUT hava savunma sistemimizin teslimatlarına başlanmış, deniz platformlarında kullanımı için de Gökdeniz hazır hale getirilmiş, HİSAR-A hava savunma sistemimizin ise nihai atış testleri tamamlanarak seri üretim aşamasına gelinmiştir."

"GÖKBEY'in sertifikasyon süreçi devam ediyor"

TCG Anadolu gemisinin 2020 yılı sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini bildiren Oktay, "AKINCI'nın 2020 yılında envantere alınması, GÖKBEY helikopterimizin sertifikasyon süreçlerine devam edilerek kullanıma hazır hale gelmesi gibi hedefler yer almaktadır." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 2018 kesin hesabına göre yıl sonu giderinin 83 milyon 244 bin lira olduğunu hatırlatan Oktay, "2019'da toplam 87 milyon 822 bin lira ödenek tahsis edilmiş, gelir fazlası ve likit karşılığı 11 milyon 54 bin lira ödenek eklenmiştir. 2020 yılı için ise toplam 100 milyon 839 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.

"MİT, ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının görev ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Oktay, MİT'in, "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek verdi, operasyonda doğrudan rol oynadı ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak Türkiye'nin masadaki konumunu güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, 2018 yıl sonu kesin hesabına göre yıl sonu gideri 2 milyar 884 milyon 707 bin lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 2 milyar 157 milyon 761 bin lira olan MİT'e, 2020 yılında toplam 2 milyar 182 milyon 381 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin çalışmalarına da değinen Oktay, "Milli güvenliğin sağlanması amacı ile iç ve dış savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmektedir. 2018 yıl sonu kesin hesap gideri 29 milyon 43 bin lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 32 milyon 341 bin lira olan Genel Sekreterliğin 2020 yılı için teklif edilen toplam ödenek tutarı 34 milyon 787 bin liradır." bilgisini paylaştı.

"2020 yılı için 99 yeni proje teklifi alındı"

Fuat Oktay, Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 11. Kalkınma Planı'nda, bir yandan farklı kurum, kuruluş, özel sektör, akademi ve STK'lerle istişarelerin yapıldığın, diğer yandan analitik bir çalışmayla sektörel önceliklendirme yaklaşımının hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'nin teknolojik dışa bağımlılığının azaltılması ve sanayide yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik 11. Kalkınma Planı ile kamu maliyesinde yapılabilecek tasarruflarla reform ve tedbir önerileri üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken 2020-2022 yıllarına ait Yeni Ekonomi Programı yayımlandığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Son bir yılda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca merkezi kamu idareleri, üniversite, KİT ve üst kurullara ait olmak üzere toplam 120 stratejik plan değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanı oldukları İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi, Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen, ülkemizin İslam dünyasına dönük en önemli iktisadi ve ticari projesidir. Bu kapsamda, 2019 yılında toplam 22 proje başarıyla uygulanmakta olup 2020 yılı için değerlendirilmek üzere 99 yeni proje teklifi alınmıştır."

TMSF'nin mevduat sigortası rezervi

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2018 yılı kesin hesap giderinin 45 milyon 514 bin lira olduğunu anımsatan Oktay, Başkanlığın 2019 yılı başlangıç ödeneğinin 260 milyon 584 bin lira olduğunu, 2020 yılı bütçesi için 9 milyar 73 milyon 161 bin lira ödenek tahsis edildiğini ve bu tutarın yüzde 96,58'inin yedek ödenek tertibi için kullanılacağını söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), görevlerini anımsatan Oktay, "Mevduat sigorta limiti eylül sonu itibarıyla 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmış ve böylelikle toplam sigortalı mevduat tutarı ağustos ayı sonunda 570 milyar lira iken Ekim itibarıyla 677 milyar liraya yükselmiştir. TMSF'nin halihazırda yaklaşık 46 milyar lira mevduat sigortası rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin toplam sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 6,8 olup gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça yüksek bir seviyededir." ifadelerini kullandı.

TMSF'ye devredilen 26 bankadan eylül sonu itibarıyla 23,1 milyar dolar tahsilat sağlandığını belirten Oktay, bu tutarın 12,4 milyar dolarının Hazine'ye, 1,4 milyar dolarının da Merkez Bankası'na borç geri ödemesi olarak aktarıldığını ifade etti.

TMSF'den Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 5,6 milyar dolar kamu kurumlarına kaynak aktarıldığını bildiren Fuat Oktay, bundan sonraki süreçte 300 milyon dolar daha tahsilat beklendiğini ve Hazine'ye 150 milyon dolar ödeme yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Sayıştay Raporunda yer alan TMSF ile ilgili bulgulara da değinen Oktay, "TMSF ile ilgili Sayıştay'ın 2017 Denetim Raporundaki bulgularının büyük çoğunluğu TMSF ile Sayıştay'ın teknik görüş ayrılıklarından ve mevzuatın farklı yorumlanmasından kaynaklanıyordu. 2017 Denetim Raporunda yer alan 18 bulgudan 11'inin yeni raporda bulunmaması, bu iki kurum arasındaki görüş ayrılığının büyük ölçüde giderildiğini ve Kurumun işlem ve faaliyetlerinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine aykırı bir durumun olmadığını da göstermektedir." diye konuştu.

"Devlet Arşiv Veri Merkezi Projesi"

Devlet Arşivleri Başkanlığının, Türk ve dünya tarihi açısından büyük önemi olan arşivlere verilen değer doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Fuat Oktay, "Devlet Arşiv Ağı Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmiş belgelerin bir sistem içerisinde saklanacağı ve kontrollü bir şekilde erişilebileceği Devlet Arşiv Veri Merkezi proje çalışmaları 2020'den itibaren yürütülecektir. 2018'de kesin hesabı bulunmayan Başkanlığın 2019 başlangıç ödeneği 91 milyon 211 bin liradır. 2020'de ise Başkanlığa 101 milyon 632 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür." dedi.

Oktay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca, 2019'da Yıldız Şale Köşkü, Kemaleddin Efendi Köşkü, Beykoz Cam Billur Müzesi, Maslak Kasrı Mabeyn Limonluk Köşkü, Kasr-ı Hümayun, Çadır Köşkü rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine devam edildiğini kaydetti.

2020 yılı ve sonrası için de Topkapı Sarayı Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu, Beykoz Billur ve Cam Müzesi Açılışı, Yıldız Sarayı Hamidiye Silahhanesi, Yıldız Sarayı Çukursaray, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Ankara Palas ile Maslak Kasrı restorasyonları planlandığını aktaran Oktay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın 2018 yıl sonu kesin hesap giderinin 22 milyon 600 bin lira olduğunu söyledi. Oktay 2019 yılı başlangıç ödeneği 120 milyon 527 bin lira olan söz konusu kuruma 2020 yılında 157 milyon 398 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 yılı bütçesinin hayırlı olması dileğinde de bulundu.

(Bitti)