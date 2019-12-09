2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
6 saat önce
Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Şentop, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yapıyor.
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