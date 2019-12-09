Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

6 saat önce

Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yapıyor.

Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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