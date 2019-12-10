Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)
Son Dakika Güncel 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3) - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde, hükümet adına...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde, hükümet adına söz aldı.

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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