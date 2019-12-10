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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde, hükümet adına...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde, hükümet adına söz aldı.
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