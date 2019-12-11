2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

6 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, Adalet, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

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TBMM Genel Kurulunda, Adalet, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda bakanlıkların yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, TÜİK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulunun bütçeleri de görüşülecek.

Bütçeler üzerinde ilk sözü CHP Grubu adına Konya Milletvekili Abdüllatif Şener aldı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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