2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ABD Senatosunun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Bu karar bizim için yok hükmündedir.

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ABD Senatosunun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Bu karar bizim için yok hükmündedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD Senatosunun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul ettiğini hatırlatarak, "Amerikan emperyalizmini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar bağımsızlık ruhuna nasıl sahipse, ülkemizin varoluşunu hangi değerlerle kazanmışsa bundan sonra aynı değerlerle buna sahip çıkacaktır. ABD emperyalizmine asla boyun eğmeyecektir. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir soykırımın parçası değildir. ABD emperyalizminin aldığı bu kararı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, konuyla ilgili CHP'nin ortaya koyduğu fikirlere katıldıklarını belirterek, bilgiyi teyit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bülbül, "Bunun teyit edilmesi halinde Meclis olarak inşallah hep birlikte bir tavır geliştirip ABD Senatosunun vermiş olduğu bu yanlı, taraflı, milletimize, tarihimize, ortak geçmişimize hakaret ve iftiraları teşkil edecek olan karara karşı hep birlikte hareket etmenin uygun olacağını bizler de düşünüyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bunun teyit edilebilmiş bir bilgi olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Şayet bu sözde Ermeni yasa tasarısı ABD Senatosundan çıkmışsa diğer siyasi partilerin grup başkanvekillerinin ifade ettiği gibi TBMM olarak ortak bir kınama kararı alınmasının yerinde olacağı kanaatini taşıyorum. Eğer ABD Senatosu böyle bir karar vermişse TBMM de ona layık olduğu cevabı verecektir diye umuyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Dışişleri Bakanlığından aldıkları bilgiye göre kararın Senatodan geçtiğini belirterek, "Hatırlayacaksınız 29 Ekim 2019'da Temsilciler Meclisinden geçen bu karar karşısında Meclisimizde dört siyasi parti bir araya gelerek aslında bir ilki yaptık. Bu kararın Türkiye açısından yok hükmünde olduğuna dair hep beraber bir Meclis kararına imza attık ve açıkladık. Yine Dışişleri Bakanlığının biraz evvel verdiği bilgiye göre Senatodan geçen bu karar Başkan'ın onayına sunulmayan bir karar." dedi.

Siyasi partilerin bu konuda ortak bir fikir etrafında buluşmasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Zengin, "Bu karar bizim için yok hükmündedir. Elbette siyasi parti grupları bir araya geliriz, ne yapacağımıza birlikte karar veririz. İnşallah uygun bir şekilde TBMM buna da bir cevap verecektir." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor
ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi! Dikkat çeken iki Türkiye detayı Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin Kurucular Kurulu listesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:16 İngiltere'de genel seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu: Johnson hükümet kuracak çoğunluğa ulaştı - Son Dakika Haber
01:14 Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada - Son Dakika Haber
01:04 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
01:01 'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor? - Son Dakika Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'na 'sözde soykırım' tepkisi - Son Dakika Haber
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur - Son Dakika Haber
23:49 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]