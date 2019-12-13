2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurulda, bütçeler üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşmalar yapıldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Çin'in Uygur Türklerine reva gördüğü zulmü kınadığını belirtti.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasını anımsatan Aydın, olayda ağır ihmaller olduğunu, alt kademedeki yetkililerin ceza aldığını ancak üst düzey yetkililerin hesap vermediğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Aydın, "Bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi için en az 400 milletvekilinin imzasının olması gerekiyor. Sistem azınlığın çoğunluğa tahakkümüne döndü. Onun için bu sisteme 'ucube' ve 'tek adam' sistemi diyoruz. Bu sistemde milletvekillerinin Meclis araştırması önergesi ve yazılı soru önergesi hakkı kaldı, onlar da işlemiyor. Sorulara ya cevap verilmiyor ya da ilgisiz cevaplar veriliyor. Bu ucube sistemden iyileştirilmiş parlamenter sistemle ancak kurtulabiliriz." diye konuştu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Uygur Türklerinin durumuna dikkati çekerek, yıllardır Çin'in uygur Türklerine uyguladığı soykırıma daha fazla seyirci kalınmamasını istedi.

Türkiye'nin Uygur Türklerine sahip çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Filiz, "Sırf Müslüman ve Türk oldukları için böylesi insanlık dışı bir muameleye muhatap olan ve adeta kaderlerine terk edilen Uygur Türkleri için geç olmadan ülke olarak bir duruş sergilenmelidir." ifadelerini kullandı.

GAP projesine de değinen Filiz, projenin Gaziantep Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsadığını, projeye 2019-2020 yılları için ayrılan ödeneğin 88 milyon lira olduğunu belirtti.

GAP için ayrılan bütçenin proje tamamlanma süresini uzatacağını savunan Filiz, "GAP kapsamındaki enerji projelerinde yüzde 78 oranla iyi bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, sulamada planın oldukça gerisinde kalınmıştır. İnşaatı devam eden yüzde 14'lük ve halen inşaatına başlanmayan yüzde 34'lük sulama projeleri maalesef beklemektedir." diye konuştu.

Bölgede 7,5 milyon hektar alandan 3,2 milyon hektarlık kısmın tarımsal faaliyetlere elverişli, yaklaşık 2,1 milyon hektarlık alanın da sulama potansiyeline sahip olduğunu anlatan Filiz, "GAP kapsamındaki hedefler yakalanmış olsaydı ne Sudan'dan arazi kiralamaya ne de tahıl ürünleri ithal etmeye ihtiyaç duyulurdu. Eğer sulamadaki hedeflere ulaşılabilseydi, Güneydoğu'da bir Hollanda yaratılabilir, milyarlarca dolarlık tarım ürünü ihraç edebilirdik. Ülkemiz adına büyük bir öneme sahip olan bu proje maalesef iktidardan gerekli teveccühü görmemiştir, onun için de bitirilememiştir." dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da işsiz sayısının 2 milyondan 4,5 milyona, dış borcun 129 milyar dolardan 447 milyara dolara çıktığına dikkati çekti.

Cesur, son bir yılda elektriğin yüzde 60, doğal gazın yüzde 52, akaryakıtın yüzde 30, tekel ürününün yüzde 60, beyaz etin yüzde 40, sütün yüzde 50, şekerin yüzde 30 zamlandığını ifade etti.