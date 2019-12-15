2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişiklinden tüm dünyanın ve Türkiye'nin de etkilendiğini, bu durumu en aza indirecek çalışmaların yapıldığını ancak bir iklim kanununu hazırlanmasının gerektiği kanaatinde olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı bütçeleri üzerinde ilgili bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleriyle ilgili kullanım, bakım ve hizmet bedellerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kullanım bedeli, 25 yıllık kira dönemi. Bu kira döneminde ne acil hizmetlerinde, ne poliklinik muayenelerinde, ne yatan hastada, ne doluluk oranında, ne ameliyatta herhangi bir taahhüt ve garanti söz konusudur, sadece hizmette, o da 5 yıllık süre, 25 yıl değil. 5 yıl sonraki süreçte bu hizmetleri satın almayabiliriz, almak zorunda değiliz. SUT fiyatları üzerinden görüntüleme ve laboratuvarı yüzde 70 eşit değerle şu an biz kamuda kendi hastanelerimizde bu hizmetleri satın alıyoruz. Benzer şekilde burada da yüzde 70'le almış oluyoruz. Yüzde 70'e kadar indirim sağlanıyor. Yüzde 70'ten sonra bir yüzde 40 indirim daha sağlanmış oluyor. Yani daha fazla indirim yapılmak için yapılıyor. Yani kirayı belirleyen bir unsur değil."

Koca, şehir hastanelerinde ihtilafta Londra Mahkemeleri yetkili olduğuna ilişkin iddiaya ilişkin, "Yurt dışı tahkim seçeneğinin sadece finansörlerle olan uyuşmazlıklara ilişkin olarak Türk hukuku uygulanmak şartıyla getirilmiştir. Yüklenicilerle olan uyuşmazlıklarda ise Türk mahkemeleri yetkilidir." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Aksu Çayı'nda görülen kirliliğe ilişkin Kahramanmaraş'ta Valilik ve ticaret sanayi adası temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini, kirliliğin sebebinin oradaki sanayi kuruluşlarından kaynaklı olduğunun belirlendiğini söyledi.

Aksu Çayı'nın kirlenmesine artık müsaade edemeyeceklerini vurgulayan Kurum, "Aksu Çayı'nın kurtarılması için atılması gereken adımları ortaya koyacağız ve bu tedbirlerimizi sanayicimiz ve diğer ilgililerle birlikte alacağız. Diğer çaylarımızda ve nehirlerimizde aldığımız tedbirleri burada da alacağız." dedi.

Kurum, mera ve yaylalarda yapı kayıt belgesinin alınabildiğini ancak arsanın satın alınması işleminin gerçekleşmediğini söyledi.

2018 yılından sonra yapılan yapıların imar barışına tabi olmadığını vurgulayan Kurum, "İmar barışı uygulaması 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Vatandaşımızın elektrik, su, doğalgaz gibi problemlerini çözmek, mülkiyete ilişkin konuları çözmek için çıkarılmış, 10 milyona yakın vatandaşımızın da yararlandığı bir yasadır." ifadelerini kullandı.

Kurum, çevre kirliliğinin önlenmesi adına depozito sisteminin getirileceğini ve bunun önemli bir adım olacağını anlatarak, "Şu an geri dönüşüm oranımız yüzde 13. Bu geri dönüşüm oranını yüzde 35'e çıkaracak adımları atacağız. Bu çerçevede sıfır atık projesi hakikaten çok önemli. Bunun dışında iklim kanunu ile ilgili TBMM'nin ilgili komisyonları ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Tüm dünyanın etkilendiği iklim değişikliğinden ülkemizde etkilenmektedir. Bu etkiyi en aza indirecek çalışmaları yapıyoruz ama bir iklim kanununu hazırlanması gerekliliği düşüncesi ve kanaatindeyim. Bu çerçevede çalışmalarımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçelerin kabulünden sonra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.