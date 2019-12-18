2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine alınan kararlara ilişkin, "İç siyasi hesaplaşma peşinde koşan kongre üyeleri ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi misyonuna zarar veriyor.

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine alınan kararlara ilişkin, "İç siyasi hesaplaşma peşinde koşan kongre üyeleri ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi misyonuna zarar veriyor. Burada Türkiye'ye karşı çevrelerin etkisi olduğunu da biliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin dördüncü maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 2020 yılı bütçesinin "yoksulluk, işsizlik, borç, israf ve faiz sarmalı üzerine kurulu" olduğunu öne sürdü.

MHP Grubu adına konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, asgari ücretle çalışan vatandaşların vergi kesintisinde iyileştirmeye gidilmesini, 3600 ek gösterge bekleyen kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanmasını ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarının çözülmesini istedi.

HDP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, bütçenin zenginler ve imtiyazlılar tarafından yapıldığını, bu nedenle de adaletsizlikleri ortadan kaldıran bir içeriğe sahip olmadığını ileri sürdü.

CHP Grubu adına konuşan Ordu Milletvekili Seyyit Torun, ülkenin "tek adam" tarafından ve "vesayet sistemi" ile yönetildiğini, bazı belediye başkanlarının kayyumla bazılarının da istifa ettirilerek görevinden alındığını savundu.

AK Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri sağlık, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere her alanda çok büyük devrimlere imza attığını söyledi.

Dalkılıç, muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı "tek adam" iddialarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız milletin iradesiyle seçildi. Sizin millet iradesiyle sorununuz var." dedi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine alınan kararlara ilişkin, "İç siyasi hesaplaşma peşinde koşan kongre üyeleri ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi misyonuna zarar veriyor. Burada Türkiye'ye karşı çevrelerin etkisi olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ABD'ye vereceği muhtemel cevaplara da değinen Oktay, "Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın da teminatıdır. Biz, bu konuda ön değerlendirmelerimizi, alternatif senaryolarımızı ve hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis dahil ilgili bütün kurumlarla birlikte değerlendirmeleri hassas bir şekilde yapacak ve nihayi kararımızı vereceğiz. Tehdit dili ve yaptırımlar, bizi dik durmaktan, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmekten zerre kadar geri adım attırmaz. Tüm opsiyonlar da masadadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin dördüncü maddesi kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Milletvekili, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı
Dolar son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor Netflix Türkiye: RTÜK, bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadı Davutoğlu cephesinden Bahçeli'ye sert yanıt: Bize laf edeceklerine oy oranlarını artırsınlar

Son Dakika Haberleri
10:26 Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı - Son Dakika Haber
10:22 Zeytinyağını dikkatli tüketin - Son Dakika Haber
10:22 Altıntaş'ta istiare toplantısı - Son Dakika Haber
10:22 Ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe atmıştı, o kadın ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika Haber
10:16 Son dakika: Adalet Bakanlığı, kadına şiddete karşı yeni genelge hazırladı - Son Dakika Haber
10:12 İple boğarak öldürülüp, cesedi yol kenarına atılan şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika Haber
09:54 Davutoğlu cephesinden Bahçeli'ye sert yanıt: Bize laf edeceklerine oy oranlarını artırsınlar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 10:35:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]