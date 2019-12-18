2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Simit Sarayı'nın kredi portföyü içinde Ziraat Bankasının aldığı payın yüzde 9 olduğunu belirterek, "Ziraat Bankasının bu firmaya ilişkin Katılım Bankası üzerinden ya da portföyü üzerinden tesis etmiş olduğu herhangi bir işlem yoktur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor. Bütçenin 7. maddesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bütçesiyle üniversitelerin, öğrencilerin ve mezunların durumunun da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Rektörlerin cumhurbaşkanınca atanmasını eleştiren Çokal, "Rektör olmak isteyenler kendilerini akademisyenlere, YÖK'e değil cumhurbaşkanlığına anlatıyor. Rektör adayları, hayatı boyunca hiç görmediği, hiç yaşamadığı şehirlerin üniversitelerinin rektörü olmak için sarayın kapısını aşındırıyorlar." diye konuştu.

Dünyanın tanınan üniversitelerinin kütüphaneleriyle övündüğünü, Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde öğrenci başına 5 kitabın bile düşmediğini savunan Çokal, iktidarın üniversitelerle değil yapılan bina sayısı ile övündüğünü söyledi.

Üniversitelerin sürekli farklı bölümler açtığını dile getiren Çokal, "İktidar, üniversite okuyan öğrenci sayısının çoğalmasıyla uğraşıyor ama sonuca bakmıyor. Herhangi bir amaca, ihtiyaca bakılmadan, mezun olan öğrencilerin durumu belirlenmeden bölümler açılıyor." ifadesini kullandı.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yarın itibarıyla Türkiye'nin güney illerinde Milli Mücadele'de atılan ilk kurşunun 101'inci yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, "Milli Mücadele'de ilk kurşunun Hatay Dörtyol'da atılışının 101'inci yıl dönümünde başta Kara Mehmet Çavuş ve Kara Hasan Paşa olmak üzere Türk İstiklal Mücadelesi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

"Hatay Türkiye'nin parçasıdır"

Suriye'de sözde bir dışişleri bakanının bulunduğunu ve "Hatay'ın Suriye'nin bir parçası olduğu" şeklinde açıklamalar yaptığını aktaran Kaşıkçı, şunları söyledi:

"Hatay, bedeli ödenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir parçası haline gelmiştir. Bu sözde iddiasını sık sık dile getiren zavallıya şunu hatırlatmak isterim ki dün Küncülü Boğazı'nı, Antakya Hükümet Binası'nı, Amik Ovası'nı, Belen Geçiti'ni, İskenderun Körfezi'ni, Dörtyol Karakese'yi Fransızlara ve onun paralı askerlerine dar eden Kara Mehmet Çavuşların, Kara Hasan Paşaların, Ayşe Fitnat Hanımların, Tayfur Sökmenlerin torunları bugün de Hatay'da diri ve ayaktadır."

Kaşıkçı, Hatay'daki Suriyeli sayısına da dikkati çekerek, merkezi yönetimden belediyelere daha çok destek sağlanmasını talep etti.

Hatay'a karşı pozitif ayrımcılık da isteyen Kaşıkçı, binlerce kültür varlığının ortaya çıkarılması konusunda destek beklediklerini dile getirdi.

Bilgiç'ten Simit Sarayı ile ilgili bilgilendirme

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Simit Sarayı ve Ziraat Bankasıyla ilgili bilgi vermek istediğini belirterek, "Firmanın kredi portföyü içinde Ziraat Bankasının aldığı pay sadece yüzde 9. Ziraat Bankasının bu firmaya ilişkin Katılım Bankası üzerinden ya da portföyü üzerinden tesis etmiş olduğu herhangi bir işlem yoktur." açıklamasında bulundu.

Bilgiç'in bu açıklamasına CHP sıralarından, "Siz tarafsız olmak zorundasınız. O bilgiyi Bakan verir." eleştirisinde bulunuldu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, kayyum atamalarını eleştirerek, bu atamalarla demokratiklik ilkesinin ihlal edildiğini, halkın iradesinin gasbedildiğini savundu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bütçenin "halkçı" bütçe olmadığını öne sürdü.

Karaca, "2020 yılı bütçesi, vatandaşımızın geçmediği yol, köprü, tünel, gitmediği hastane, havaalanı için 19 milyar liranın 3-5 yandaş şirkete verileceği rantçılık bütçesidir. Bu bütçe, faiz lobilerine 139 milyar liranın ödeneceği bütçedir." diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin de eleştirilerini dile getiren Karaca, projenin, İstanbul'da yaşayan vatandaların 3'te 1'ini susuz bırakacağını savundu.

"43 milyar lira sosyal yardım"

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, toplumun temeli olan aileye büyük önem verdiklerini belirterek, bütün çalışmalarında aile ve topluma hizmet konusunda etkin hizmetler yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sosyal yardımların 2018'de 43 milyar liraya çıkarıldığını, 17 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 290 milyar lira sosyal yardım yapıldığını belirten Nergis, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olmanın öncelikli şartının güçlü bir aile yapısına sahip olmaktan geçtiğini dile getiren Nergis, şunları kaydetti:

"Suç ve kötü alışkanlıklarda ilk siper ailedir. Bunun için aileyi dışlayan her adım, aile bağlarının zayıflatılmasına neden olan her davranış aynı zamanda milli ve manevi birliğimize vurulmuş ağır bir darbedir. İktidarımız döneminde daima aileyi güçlü tutmak hedefinde olduk. Zira aileyi korursak ailenin tüm fertlerinin hukukunu ve toplumu korumuş oluruz."

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, yerel seçimlerden sonra Sivas'ta partisinin kazandığı belediyelerde mali sıkıntıların bulunduğunu dile getirdi.

Belediyelerin, yeni proje üretmek bir yana memurların ve işçilerin maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumda olduğunu ifade eden Özyürek, bu konuda İller Bankası aracılığıyla destek beklediklerini söyledi.