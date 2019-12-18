2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne ilişkin projenin, sadece gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullanma projesi olduğunu ifade ederek, Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyeceğini belirtti.

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne ilişkin projenin, sadece gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullanma projesi olduğunu ifade ederek, Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyeceğini belirtti.

Kurum, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin soru-cevap bölümünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde çevreye ilişkin bir sorun gördüklerinde ilgilendiklerini, gerek TOKİ gerek İller Bankası eliyle gereken destekleri belediyelere verdiklerini ifade etti.

Bu konuda Kırklareli'nde de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurum, atıksu arıtma tesislerine ilişkin ülke genelinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Denizli'deki depremin ardından Bozkurt ve Çardak ilçelerinde tespitler yaptıklarını, Acıpayam dahil bütün ilçelere gereken nakdi yardımları verdiklerini anlatan Kurum, mağduriyet olması halinde konunun hemen ele alınacağını vurguladı.

Hatay Antakya'daki tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmak için belediyeye hibe verdiklerini aktaran Kurum, 2023'e kadar çalışmaların bir kısmını hibe, bir kısmını proje ile hayata geçireceklerini kaydetti.

Kurum, Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu Hatay'daki belediyelere İller Bankasından ve uluslararası fonlardan hem hibe hem de çok düşük faizli uzun vadeli kredilerle destek olduklarını söyledi.

Salda Gölü'ne ilişkin projenin, sadece gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullanma projesi olduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyecek. Hiçbir betonlaşma yapılmayacak. Beton ve çimento gibi materyeller kullanılmayacak, sadece ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak. Beyaz kumsala hiçbir şekilde dokunmadan göl kıyısından yaklaşık 400-500 metrelik bant dışına yapacağız. Tamamen o doğal güzelliği gün yüzüne çıkaracak, hepimizin gittiğinde daha güzel bir şekilde gezebileceği bir proje olacaktır."

Murat Kurum, SALDA GÖLÜ, Salda, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı referandumuna muhalefet ettim, o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadım Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili "Dışarıdakilerin kuklaları" sözlerine yanıt

Son Dakika Haberleri
00:18 18 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:16 İzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturdu - Son Dakika Haber
00:12 Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar - Son Dakika Haber
23:59 Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:55 Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika Haber
23:46 Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı - Son Dakika Haber
23:43 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı referandumuna muhalefet ettim, o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:22:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]