2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketinde genel olarak hukuk usulüne ilişkin düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını belirterek, "Elbette bu, değerli milletvekillerimizin iradesiyle şekillenecek.

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketinde genel olarak hukuk usulüne ilişkin düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını belirterek, "Elbette bu, değerli milletvekillerimizin iradesiyle şekillenecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin 15. maddesi kabul edildi.

Madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gül, birinci yargı paketinde ceza usulü düzenlemelerinin söz konusu olduğunu anımsattı.

Bunlardan seri, basit yargılamanın da 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve evrensel hukukun genel ilkesi olan eleştiri, haber vermenin suç oluşturmayacağına ilişkin genel ilkenin de tahkim edilmiş olacağını anlatan Gül, "İkinci yargı paketinde de genel olarak hukuk usulüne ilişkin düzenlemeler üzerinde çalışılmakta. Elbette bu, değerli milletvekillerimizin iradesiyle şekillenecek." diye konuştu.

Bu çerçevede, önerileri hazırlanan ikinci pakette, 4 milyonun üzerinde devam eden hukuk yargılamalarındaki dosyalarda, 6 ile 8 ay arasında yargılamaların hızlanmasının söz konusu olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Özellikle ticari davaların da ihtisas mahkemesi gibi, her yerde asliye hukuk marifetiyle görülmesi, noterlik sistemiyle ilgili, çocuk teslimiyle ilgili hukuk yargılamaları anlamında birtakım düzenlemeler, düşünceler söz konusu.

Keza vatandaşın devletle mahkemelik olmaması, devletin devletle, idarenin idareyle mahkemelik olmaması anlamında idari sulh düzenlemesinin de kapsamının genişletilmesi ve bu konuda idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerinden dolayı öncelikle bir masa etrafında bu konunun müzakere edilip değerlendirilmesine imkan tanıyan bir düzenleme söz konusu.

Ara buluculuk sistemi çok başarılı bir şekilde işlemektedir ancak kanunda birtakım düzenlemelere de ihtiyaç görülmektedir. Bu konuda ihtiyaç duyulan hem kanun düzenlemeleri hem de tüketici davalarına da bunun teşmil edilmesine ilişkin bir düzenleme, bir çalışma söz konusudur. Böylece, tüketici hakem dosyalarındaki işleyen, başarıyla uygulanan sistem yine kendi usulünde devam edecektir ancak doğrudan mahkemeye gelen, özellikle doğrudan tüm tüketicilerimizin mağduriyetinin önüne geçecek şekilde bir tüketici ara buluculuğu sistemi de ikinci yargı paketinde üzerinde çalışılan konu başlıklarından biridir."

Gül, tüm bu başlıkların Meclisin iradesiyle oluşacağına işaret ederek, "AK Parti ve MHP'nin bu konudaki vereceği desteklerle daha da sistemi, içeriği zenginleşecektir ama hem uygulama hem akademisyenlerle yapılan çalışmaların bu anlamda hukuk merkezli, hukuk usulü çerçevesinde devam ettiğini ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Simit Sarayı ile ilgili de ilgililer ve yetkililerle yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Gül, "Geçmişteki örneklerde de kamu bankalarının bu anlamda yapmış olduğu tasarrufların ülkemize getirmiş olduğu sonuçları da ifade ettiler." dedi.

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi
Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı

Son Dakika Haberleri
23:03 14 yaşındaki erkek çocuğa 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Son Dakika Haber
23:01 Londra'da 5. kattan beton zemine düşüp kurtulan 6 yaşındaki çocuk konuşmaya başladı - Son Dakika Haber
22:27 Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız - Son Dakika Haber
22:19 4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber
22:18 Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü - Son Dakika Haber
22:10 AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:13:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]