2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nafakayla ilgili bir düzenlemenin Meclisin takdirinde olduğunu belirterek, "Hayatını onunla idame ettiren, özellikle kadınlarla ilgili yeni bir mağduriyetin de oluşmaması ancak mevcut durumun da gözden geçirilmesi elbette yasamanın takdirinde." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gül, Yeni İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanması için Bakanlık olarak tüm paydaşlarla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gül, insan hakları alanında atılması gereken adımlar, mevzuatta yapılması gereken değişiklikler, uygulamadaki eksikliklerin tespiti ve tüm kamu kurumlarıyla ilgili eylem planının ortaya konulması çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu çalışmayı tamamladıktan sonra kamuoyuna sunacaklarını ifade eden Gül, söz konusu çalışmayla tüm işlem ve eylemlerin bir insan hakları eylem planı çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

Bakan Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Osman Kavala hakkındaki kararına yönelik herhangi bir yorum yapamayacağını, bir bakan olarak yürüyen bir davaya yönelik mütalaada bulunmasının doğru olmayacağını kaydetti.

"Mukayeseli hukuk çalışmaları yapıldı"

Bakan Abdulhamit Gül, nafaka düzenlemesi konusunda mağduriyetleri masaya yatırarak ve tüm tarafların görüşlerini de alarak bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Gül, "Bu düzenlemeyi yaparken 'mevcut mağduriyetler var' tespitiyle birlikte yeni mağduriyetlere sebebiyet verecekse iyi düşünmek, iyi adım atmak lazım. Nafakayla ilgili bir düzenleme elbette Meclisin takdirinde. Hayatını onunla idame ettiren, özellikle kadınlarla ilgili yeni bir mağduriyetin de oluşmaması ancak mevcut durumun da gözden geçirilmesi elbette yasamanın takdirinde." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, bazı ülkelerde nafaka konusunda tarafların yaşları, ekonomik durumu ve tekrar evlenme olasılıkları gibi kriterler bulunduğunu, bu konuda mukayeseli hukuk çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.