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2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
6 saat önce
2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:43 Kaynak: İHA
2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. - ANKARA
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