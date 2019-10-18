Son Dakika Haberleri: 2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu
Son Dakika Politika 2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu

2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu

53 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aralık ayında ise Genel Kurul'da görüşülecek. Teklif ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin TL, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin TL ödenek verilecek.Teklifle, genel bütçenin gelirleri 941 milyar 944 milyon TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 12 milyar 464 milyon 193 bin TL'si öz gelir, 71 milyar 162 milyon 721 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 83 milyar 626 milyon 914 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 488 milyon 375 bin TL'si öz gelir, 135 milyon 325 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 7 milyar 623 milyon 700 bin TL olarak tahmin ediliyor. Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 138 milyon 350 bin TL olarak öngörülüyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı
Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:12:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]