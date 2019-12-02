2020 yılı Büyükçekmece'de

Büyükçekmece Belediyesi Meclisi, Aralık ayı toplantısını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Meclisi, 2020 yılını oy birliğiyle "Tarım Yılı" olarak ilan etti.



Büyükçekmece Belediye Meclis toplantısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle görme engelli olan Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyesi Efe Kaya İmamoğlu'nun kemençe dinletisiyle başladı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekerek; "Dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal yaşam içerisinde birlikte yürümek bizim asli görevimiz. Engelliler haftasında bize söylenmesi gerekeni Efe söyledi ben bunun üzerine laf söylemiyorum" ifadesini kullandı.



CHP grubu adına söz alan Meclis Üyesi ve Dezavantajlılar Komisyonu Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, "Birleşmiş Milletlerin verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 12'sini engelliler oluşturuyor. Bu oran ülkemizde yüzde 13 civarındadır. Hiçbir ferdin bu konuda kayıtsız kalması kabul edilemez. Her sağlıklı insan birer engelli adayıdır. Engellilik kavramı sadece engelli bireyleri ilgilendirmez. Hedefimiz yaşamın bütün alanlarında engellerin kaldırılmasıdır" diye konuştu.



Kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkının verilmesi



Başkan Akgün, 5 Aralık 1934'de Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiğini hatırlatarak; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı için harekete geçti. Ve, Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklik ile bundan tam 85 yıl önce kadınlar, en demokratik haklarına kavuştular. Fransa ve İtalya Türkiye'den 11, Romanya 12, Bulgaristan 13, Belçika 14, medeniyetin beşiği sayılan İsviçre ise 36 yıl sonra kadınına seçme ve seçilme hakkı vermiştir" dedi.



"Toplumumuzun yarısı şiddete uğruyor"



Dünyadaki kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış, "Maalesef ki kadın cinayetleri almış başını gidiyor. Bizlerin bir bütün olarak bu kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği günü birkaç cümle ile geçiştirmek yerine daha ciddi tedbirler alma noktasında el ele verip buna bir çözüm bulmamız lazım. Toplumumuzun yarısı şiddete uğruyor. Buna da dikkat çekmek lazım. Bu bir toplumsal meseledir" dedi.



Ak Parti Meclis Üyesi Zerin Çağlar "Tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkı elde ettiği günü kutluyorum. Bu konuda emekleri geçenleri özellikle ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyorum. Toplumun yarısını oluşturan kadınların ihmal edildiği hiçbir çalışmanın başarı şansı yoktur. Kadınların sosyal hayatın her alanında desteklenmesi gerekir" ifadesini kullandı.



"Büyükçekmece'de tarımla ilgili çok güzel şeyler olacak"



Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Mecliste grubu bulunan partilerin ortak önergesi olan "2020 yılının Tarım Yılı olarak ilan edilmesi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi.



Belediye meclisine teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Şehrimizin ekilebilir 78 bin hektarlık alanda aktif tarım yapabilmesi için biraz bizi de vatandaşın zorlaması bakımından, meclisin tamamının önerisiyle 2020 yılını 'Tarım Yılı' ilan etmek istiyoruz. Namık Kemal Üniversitesi toprakla ilgili, Yeditepe Üniversitesi dikilecek mahsulün tohumuyla ilgili bizim ortağımız oldular. Şehrimizde kamuya ait yerleri lavanta, zeytin, ceviz ekimi yapılacağını üniversiteler söyleyecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün içerisinde Tarım Bürosu oluşturduk. Göreceksiniz ki 2020 yılının sonuna kadar Büyükçekmece'de tarımla ilgili güzel şeyler olacak. Vatandaşlarımızı daha fazla tarıma yönlendirmek için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızı örgütleyeceğiz ve kooperatif kurduracağız. Kendi ürettikleri tarım ürünlerini direk kendileri satacak. Büyükçekmece'de ikamet eden, ihtiyaç sahibi ve ben tarım yaparak geçimimi sağlamak istiyorum diyen vatandaşımıza destek olacağız. Memleketimizde tarımla ilgili yapılacak ne varsa herkes bilimsel olarak elini taşın altına koyacak" dedi. - İSTANBUL